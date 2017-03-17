Перевозки транзитных контейнеров по МТК "Приморье-1" в феврале 2017 года выросли на 20%
17.03.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Дальневосточной железной дороге зафиксирован рост объемов перевозок транзитных контейнеров через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР). За 2 месяца 2017 года по международному транспортному коридору "Приморье-1", который связывает железной дорогой северные провинции Китая и порты Приморского края, перевезено 1118 контейнеров (в двадцатифутовом эквиваленте – TEU). При этом в январе по МТК было перевезено 508, а в феврале – 610 TEU.
Следует отметить, что активный рост в данном сегменте перевозок начался в середине прошлого года, после того, как был предпринят ряд шагов по укреплению позиций российских железных дорог на транспортно-логистическом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Чтобы привлечь дополнительные объёмы к перевозке по МТК "Приморье-1", были оптимизированы стоимостные условия на всем пути следования грузов по территории России, усовершенствована технология передачи грузов через погранпереход, установлен понижающий коэффициент к железнодорожному тарифу на групповые отправки и контейнерные поезда. Большим шагом на пути реализации транзитного потенциала стало формирование твердого графика для следования транзитных контейнерных поездов. Время следования в пути такого поезда по территории России не превышает 13 часов.
Следует отметить, что активный рост в данном сегменте перевозок начался в середине прошлого года, после того, как был предпринят ряд шагов по укреплению позиций российских железных дорог на транспортно-логистическом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Чтобы привлечь дополнительные объёмы к перевозке по МТК "Приморье-1", были оптимизированы стоимостные условия на всем пути следования грузов по территории России, усовершенствована технология передачи грузов через погранпереход, установлен понижающий коэффициент к железнодорожному тарифу на групповые отправки и контейнерные поезда. Большим шагом на пути реализации транзитного потенциала стало формирование твердого графика для следования транзитных контейнерных поездов. Время следования в пути такого поезда по территории России не превышает 13 часов.