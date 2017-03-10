Первые реверсивные турникеты заработали на МЦК
10.03.2017, 13:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Московском центральном кольце начали работать первые реверсивные турникеты, которые могут пропускать пассажиров на станцию или выпускать на улицу. Режим работы турникетов будет меняться в утренние и вечерние часы пик.
Первые реверсивные турникеты появились на станциях МЦК «Лихоборы» и «Окружная». С 07:30 до 10:30, когда большинство пассажиров направляется на станцию, турникеты работают на вход. Соответственно в вечернее время, с 17:30 до 20:30, когда значительное число жителей города возвращается с работы, турникеты переключают для работы на выход. Благодаря этому пассажиры не задерживаются на станции или перед входом и быстрее проходят в нужном направлении. Сейчас на станциях установлено несколько таких турникетов, переключение режима работы сотрудники МЦК осуществляют вручную. Заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов считает, что данный эксперимент может положить начало использованию реверсивных турникетов и на других станциях.
Он также отметил, что благодаря реверсивным турникетам среднее время прохода одного пассажира сократилось с четырех до двух секунд. По мнению Максима Ликсутова, это не просто повысит уровень комфорта при использовании общественного транспорта, но и позволит увеличить пропускную способность станций на 40 процентов.
Первые реверсивные турникеты появились на станциях МЦК «Лихоборы» и «Окружная». С 07:30 до 10:30, когда большинство пассажиров направляется на станцию, турникеты работают на вход. Соответственно в вечернее время, с 17:30 до 20:30, когда значительное число жителей города возвращается с работы, турникеты переключают для работы на выход. Благодаря этому пассажиры не задерживаются на станции или перед входом и быстрее проходят в нужном направлении. Сейчас на станциях установлено несколько таких турникетов, переключение режима работы сотрудники МЦК осуществляют вручную. Заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов считает, что данный эксперимент может положить начало использованию реверсивных турникетов и на других станциях.
Он также отметил, что благодаря реверсивным турникетам среднее время прохода одного пассажира сократилось с четырех до двух секунд. По мнению Максима Ликсутова, это не просто повысит уровень комфорта при использовании общественного транспорта, но и позволит увеличить пропускную способность станций на 40 процентов.