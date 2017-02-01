Петербург обсуждает с группой "Аэрофлот" развитие базового перевозчика Пулково
01.02.2017, 17:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 февраля в Москве состоялась встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина и члена Правительства Санкт-Петербурга - председателя Комитета по транспорту Александра Головина с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым. В ходе встречи рассмотрены основные тенденции развития авиакомпании «Россия» и аэропорта «Пулково», финансовые результаты возобновлённых рейсов в Баку и Ереван, перспективы иных направлений, включая страны СНГ.
В 2016 году аэропорт «Пулково» принял 13,3 млн человек. Около половины пассажиров прилетели рейсами базового перевозчика - авиакомпании «Россия». Отмечен высокий прирост пассажиропотока по туристическим международным (Ларнака, Ираклион, Керкира, Кос, Римини, Родос) и российским (Симферополь, Анапа, Сочи) направлениям.
В период весенне-летней навигации 2015 г. авиакомпанией «Россия» произведена оптимизация маршрутной сети: закрыты 7 направлений в страны Западной и Южной Европы и 11 направлений в страны СНГ, в том числе Баку, Ереван и Минск. В 2016 году с учетом создания объединенной авиакомпании «Россия» в расписании ее полетов включены Баку (3 раза в неделю) и Ереван (2 раза в неделю). Возврат АК «Россия» на рынок авиаперевозок по данным направлениям дал прирост по итогам года по Баку и Еревану суммарно 65%. Учитывая положительную динамику по пассажиропотоку в Ереван, а также наличие заинтересованности властей Республики Армения, рассматривается целесообразность сохранения авиасообщения между Ереваном и Санкт-Петербургом с постепенным увеличением частоты рейсов.
В настоящее время из Санкт-Петербурга в Минск выполняются ежедневные рейсы (до 4-х в день) авиакомпании «Белавиа». Общий пассажиропоток по данному направлению за 2016 г. составил 211 969 чел., прирост составил 30%. Увеличение пассажиропотока на данном направлении объясняется наличием значительного количества «трансфертных» пассажиров, следующих через Минск в города Украины. Рейсы авиакомпании «Россия» могли бы также обслуживать «прямых» и «трансфертных» пассажиров из Санкт-Петербурга. Кроме того, стабильный пассажиропоток на минском направлении АК «Россия» могла бы обеспечить путем заключения интерлайн (или кодшерингового) соглашения с авиакомпанией «Белавиа».
В 2016 году аэропорт «Пулково» принял 13,3 млн человек. Около половины пассажиров прилетели рейсами базового перевозчика - авиакомпании «Россия». Отмечен высокий прирост пассажиропотока по туристическим международным (Ларнака, Ираклион, Керкира, Кос, Римини, Родос) и российским (Симферополь, Анапа, Сочи) направлениям.
В период весенне-летней навигации 2015 г. авиакомпанией «Россия» произведена оптимизация маршрутной сети: закрыты 7 направлений в страны Западной и Южной Европы и 11 направлений в страны СНГ, в том числе Баку, Ереван и Минск. В 2016 году с учетом создания объединенной авиакомпании «Россия» в расписании ее полетов включены Баку (3 раза в неделю) и Ереван (2 раза в неделю). Возврат АК «Россия» на рынок авиаперевозок по данным направлениям дал прирост по итогам года по Баку и Еревану суммарно 65%. Учитывая положительную динамику по пассажиропотоку в Ереван, а также наличие заинтересованности властей Республики Армения, рассматривается целесообразность сохранения авиасообщения между Ереваном и Санкт-Петербургом с постепенным увеличением частоты рейсов.
В настоящее время из Санкт-Петербурга в Минск выполняются ежедневные рейсы (до 4-х в день) авиакомпании «Белавиа». Общий пассажиропоток по данному направлению за 2016 г. составил 211 969 чел., прирост составил 30%. Увеличение пассажиропотока на данном направлении объясняется наличием значительного количества «трансфертных» пассажиров, следующих через Минск в города Украины. Рейсы авиакомпании «Россия» могли бы также обслуживать «прямых» и «трансфертных» пассажиров из Санкт-Петербурга. Кроме того, стабильный пассажиропоток на минском направлении АК «Россия» могла бы обеспечить путем заключения интерлайн (или кодшерингового) соглашения с авиакомпанией «Белавиа».