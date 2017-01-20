По Горьковской магистрали в 2016 году проехали на 15% больше поездов весом до 9 тыс. тонн
20.01.2017, 14:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2016 году на ГЖД проехали 8962 поезда весом более 6,5 тыс. тонн, в том числе 2888 поездов - весом до 9 тыс. тонн. Также проследовали 1958 соединенных поездов.
В прошлом году на полигоне Балезино-Бабаево в опытной эксплуатации запущено вождение соединённых грузовых поездов весом до 12,6 тонн. Вождение таких поездов требует особой ответственности и профессионализма: необходима синхронность в управлении составами. Поэтому соединёнными поездами управляют машинисты самой высокой квалификации.
Для пропуска тяжеловесных поездов в 2016 году завершены проектно-изыскательские работы по реконструкции станции Балезино. Проект предусматривает строительство двух и удлинение одного пути в Восточном парке, что позволит обеспечить прием и обработку длинносоставных поездов.
Потребность в обеспечении бесперебойного пропуска транзитных грузов через Горьковскую магистраль ежегодно возрастает. Пропуск составов повышенного веса и длины позволяет проводить ремонтные работы на самых грузонапряженных участках без ущерба для графика движения поездов. Технология вождения тяжеловесных грузовых поездов своего формирования на полигоне Горьковской железной дороги реализуется с 2007 года. С 2010 года эта технология преобразована в сквозную технологию вождения тяжеловесных грузовых поездов на участках смежных железных дорог транспортного полигона «Кузбасс – Северо-Запад».
В прошлом году на полигоне Балезино-Бабаево в опытной эксплуатации запущено вождение соединённых грузовых поездов весом до 12,6 тонн. Вождение таких поездов требует особой ответственности и профессионализма: необходима синхронность в управлении составами. Поэтому соединёнными поездами управляют машинисты самой высокой квалификации.
Для пропуска тяжеловесных поездов в 2016 году завершены проектно-изыскательские работы по реконструкции станции Балезино. Проект предусматривает строительство двух и удлинение одного пути в Восточном парке, что позволит обеспечить прием и обработку длинносоставных поездов.
Потребность в обеспечении бесперебойного пропуска транзитных грузов через Горьковскую магистраль ежегодно возрастает. Пропуск составов повышенного веса и длины позволяет проводить ремонтные работы на самых грузонапряженных участках без ущерба для графика движения поездов. Технология вождения тяжеловесных грузовых поездов своего формирования на полигоне Горьковской железной дороги реализуется с 2007 года. С 2010 года эта технология преобразована в сквозную технологию вождения тяжеловесных грузовых поездов на участках смежных железных дорог транспортного полигона «Кузбасс – Северо-Запад».