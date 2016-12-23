ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почта России запустила в аэропорту Толмачёво высокоскоростную автоматизированную линию Toshiba производительностью более 200 тысяч отправлений в сутки.

Автоматизированная сортировочная линия установлена в помещении грузового терминала аэропорта Толмачёво и предназначена для обработки как международных, так и внутренних почтовых отправлений весом до 3 кг - бандеролей и международных мелких пакетов.

- Автоматизация сортировки позволит более чем вдвое увеличить объём обрабатываемой в ММПО Толмачёво международной почты и ускорить обработку поступающей в аэропорт внутренней корреспонденции. Кроме того, это стратегический шаг в рамках проекта по созданию в Толмачево крупного логистического почтового центра - после запуска данная линия будет работать в составе ЛПЦ, - отметил директор Макрорегиона "Сибирь" Почты России Николай Новосельцев.

- Благодаря сегодняшнему событию аэропорт Толмачёво и в целом Новосибирская область подтвердили статус одного из ведущих логистических центров России. Мы планируем и дальше интенсивно развивать данное направление в сотрудничестве с Почтой России, - сказал на открытии автоматизированной сортировочной линии генеральный директор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич.

Напомним, что 16 декабря в Токио во время визита в Японию Президента Российской Федерации В. В. Путина Почта России и Тошиба Корпорейшн подписали расширенный Меморандум о взаимодействии в области автоматизации российских почтовых и логистических систем. В рамках меморандума Тошиба осуществляет поставку логистического оборудования и передачу лицензий на общую сумму 9,6 млн евро для оснащения объектов Почты России в аэропортах Внуково и Толмачёво.