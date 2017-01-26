"Почта России" стала корпоративным клиентом "Аэроэкспресс"
26.01.2017, 10:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Аэроэкспресс» и «Почта России» заключили договор на организацию проезда в рамках корпоративного тарифа перевозчика. В результате национальный почтовый оператор сможет значительно снизить расходы на служебные командировки сотрудников. Каждый билет на «Аэроэкспресс» для работника обойдётся Почте России на 36% меньше.
«Мы верим, что подписанное соглашение — это начало долгосрочного и плодотворного сотрудничества между нашими компаниями», — отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров. – «Работники «Почты России» летают в командировки по всей стране — от Калининграда до Анадыря, и корпоративный тариф «Аэроэкспресс» существенно сократит расходы».
Корпоративный тариф «Аэроэкспресс» был создан специально для бизнес-партнеров, которые ценят свое время и деньги.
«Мы верим, что подписанное соглашение — это начало долгосрочного и плодотворного сотрудничества между нашими компаниями», — отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров. – «Работники «Почты России» летают в командировки по всей стране — от Калининграда до Анадыря, и корпоративный тариф «Аэроэкспресс» существенно сократит расходы».
Корпоративный тариф «Аэроэкспресс» был создан специально для бизнес-партнеров, которые ценят свое время и деньги.