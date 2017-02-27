ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 14 марта 2017 года будет организовано одностороннее движение на Подмосковной улице по направлению от улицы Малая Набережная до улицы Долгова.



Решение было принято на основе многочисленных обращений граждан и муниципального сообщества с предложениями увеличить количество парковочных мест на заявленных улицах и согласовано с префектурой Северо-Западного административного округа.



Новая схема организации дорожного движения способствует увеличению парковочных мест, при этом, сохраняя внутрирайонную связность и не создавая транспортных перепробегов. Количество парковочных мест составит 50.



Изменения в схеме организации движения применяются по итогам тщательного анализа дорожной ситуации и транспортного планирования. В ближайшее время будут установлены информационные щиты, предупреждающие водителей об изменении схемы организации движения на данном участке.