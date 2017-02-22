Подъездную дорогу от Киевского шоссе к метро "Саларьево" начнут строить летом
22.02.2017, 11:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Строительство подъездных путей от Киевского шоссе к станции "Саларьево" Сокольнической линии метро планируется начать во втором полугодии 2017 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.
По его словам, уже ведется проектирование объекта. Новая дорога появится в составе трассы, соединяющей улицу Авиаторов с Родниковой улицей. Проект предполагает реконструкцию развязки на пересечении с Киевским шоссе, а также строительство подъездной дороги к станции метро "Саларьево". Всего предстоит построить почти 5 км дорог, включая подъезды с Киевского шоссе к станции метро и в обратную сторону, съезд из района Солнцево до метро "Саларьево", съезды в Солнцево с Киевского шоссе. На этом участке возведут три тоннеля и эстакаду, установят четыре шумозащитных экрана. "Формирование транспортного каркаса Новой Москвы ведётся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Новая дорога не только соединит улицу Авиаторов с Родниковой улицей, она обеспечит удобные подъезды к станции метро "Саларьево" и транспортные связи между Боровским и Киевским шоссе в районе Солнцево", - отметил А. Бочкарёв.
По его словам, уже ведется проектирование объекта. Новая дорога появится в составе трассы, соединяющей улицу Авиаторов с Родниковой улицей. Проект предполагает реконструкцию развязки на пересечении с Киевским шоссе, а также строительство подъездной дороги к станции метро "Саларьево". Всего предстоит построить почти 5 км дорог, включая подъезды с Киевского шоссе к станции метро и в обратную сторону, съезд из района Солнцево до метро "Саларьево", съезды в Солнцево с Киевского шоссе. На этом участке возведут три тоннеля и эстакаду, установят четыре шумозащитных экрана. "Формирование транспортного каркаса Новой Москвы ведётся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Новая дорога не только соединит улицу Авиаторов с Родниковой улицей, она обеспечит удобные подъезды к станции метро "Саларьево" и транспортные связи между Боровским и Киевским шоссе в районе Солнцево", - отметил А. Бочкарёв.