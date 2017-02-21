Поезд прямого сообщения Санкт-Петербург – Псков будет курсировать в праздничные дни и в летний период 2017 года
21.02.2017, 11:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с сезонным увеличением пассажиропотока, учитывая высокую социальную значимость для населения, поезд дальнего следования № 223/224 Псков – Санкт-Петербург ежегодно назначается в праздничные дни и на летний сезон периодичностью 1 раз в неделю.
Так, в 2017 году курсирование поезда № 223/224 сообщением Псков – Санкт-Петербург будет осуществляться по следующему графику:
Так, учитывая, что длина железнодорожной трассы Псков – Санкт-Петербург составляет 274 км, для организации сообщения с северной столицей на сегодняшний день действует следующий график движения согласованных пересадочных пригородных поездов:
Так, в 2017 году курсирование поезда № 223/224 сообщением Псков – Санкт-Петербург будет осуществляться по следующему графику:
- из Санкт-Петербурга (Витебский вокзал) – 22 февраля, 28 апреля, 5, 26 мая, 2, 9 июня, 3 ноября 2017 года, а также еженедельно по пятницам с 16 июня по 25 августа 2017 года. Отправление из Санкт-Петербурга в 18:50, прибытие в Псков в 23:08;
- из Пскова – 26 февраля, 1, 9, 28 мая, 4, 12 июня, 6 ноября 2017 года, а также еженедельно по воскресеньям с 18 июня по 27 августа 2017 года. Отправление из Пскова в 19:07, прибытие в Санкт-Петербург в 23:13.
Так, учитывая, что длина железнодорожной трассы Псков – Санкт-Петербург составляет 274 км, для организации сообщения с северной столицей на сегодняшний день действует следующий график движения согласованных пересадочных пригородных поездов:
- № 6115 Санкт-Петербург (10:18) – Луга (12:50) / № 6555 Луга (13:10) – Псков (16:12) ежедневно;
- № 6556 Псков (8:40) – Луга (11:50) / № 6114 Луга (13:00) – Санкт-Петербург (15:21) ежедневно;
- № 6508 Псков (17:45) – Луга (20:53) / № 6134 Луга (21:23) – Санкт-Петербург (23:39) ежедневно.