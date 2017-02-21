ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с сезонным увеличением пассажиропотока, учитывая высокую социальную значимость для населения, поезд дальнего следования № 223/224 Псков – Санкт-Петербург ежегодно назначается в праздничные дни и на летний сезон периодичностью 1 раз в неделю.

Так, в 2017 году курсирование поезда № 223/224 сообщением Псков – Санкт-Петербург будет осуществляться по следующему графику:

  • из Санкт-Петербурга (Витебский вокзал) – 22 февраля, 28 апреля, 5, 26 мая, 2, 9 июня, 3 ноября 2017 года, а также еженедельно по пятницам с 16 июня по 25 августа 2017 года. Отправление из Санкт-Петербурга в 18:50, прибытие в Псков в 23:08;
  • из Пскова – 26 февраля, 1, 9, 28 мая, 4, 12 июня, 6 ноября 2017 года, а также еженедельно по воскресеньям с 18 июня по 27 августа 2017 года. Отправление из Пскова в 19:07, прибытие в Санкт-Петербург в 23:13.
Кроме того, с целью обеспечения транспортной доступности Псковской области на постоянной основе осуществляется ежедневное регулярное движение согласованных пересадочных пригородных поездов сообщением Псков – Луга, Луга – Санкт-Петербург. Назначение данных маршрутов регламентируется соглашением о взаимодействии администрации Псковской области с ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" и обусловлено действующим приказом Министерства транспорта "О критериях определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования", согласно которому предельное расстояние следования пригородных поездов составляет 200 км.

Так, учитывая, что длина железнодорожной трассы Псков – Санкт-Петербург составляет 274 км, для организации сообщения с северной столицей на сегодняшний день действует следующий график движения согласованных пересадочных пригородных поездов:

  • № 6115 Санкт-Петербург (10:18) – Луга (12:50) / № 6555 Луга (13:10) – Псков (16:12) ежедневно;
  • № 6556 Псков (8:40) – Луга (11:50) / № 6114 Луга (13:00) – Санкт-Петербург (15:21) ежедневно;
  • № 6508 Псков (17:45) – Луга (20:53) / № 6134 Луга (21:23) – Санкт-Петербург (23:39) ежедневно.