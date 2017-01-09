Погрузка ОАО "РЖД" в минувшем году превысила 1,2 млрд тонн
09.01.2017, 11:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в 2016 году, по оперативным данным, составила 1 млрд 222,3 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за предыдущий год.
Грузооборот в 2016 году составил 2 трлн 342,3 млрд тарифных тонно-км (+1,6%), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии — 2 трлн 997,6 млрд тонно-км (+1,4%).
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "РЖД" в декабре 2016 года составила 105,2 млн тонн, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 0,9%.
Грузооборот за декабрь 2016 года вырос к аналогичному периоду предыдущего года на 2,9% и составил 208,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период увеличился на 3,1% и составил 267 млрд тонно-км.
Грузооборот в 2016 году составил 2 трлн 342,3 млрд тарифных тонно-км (+1,6%), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии — 2 трлн 997,6 млрд тонно-км (+1,4%).
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "РЖД" в декабре 2016 года составила 105,2 млн тонн, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 0,9%.
Грузооборот за декабрь 2016 года вырос к аналогичному периоду предыдущего года на 2,9% и составил 208,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период увеличился на 3,1% и составил 267 млрд тонно-км.