Погрузка на СвЖД в январе выросла на 3,5%
08.02.2017, 11:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в январе 2017 года составила 10,9 млн тонн, что выше показателя аналогичного периода предыдущего года на 3,5%. Среднесуточная погрузка на дороге достигла 351,1 тыс. тонн. Грузооборот вырос по сравнению с январём 2016 года на 1,9% и составил 16,61 млрд тарифных тонно-км.
В январе на СвЖД погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 3,7 млн тонн (-4,5% к январю 2016 года);
- строительных грузов – 1,3 млн тонн (+34,4%);
- чёрных металлов – 770 тыс тонн (+7,5%);
- лома чёрных металлов – 150,4 тыс тонн (+54,8%);
- руды железной и марганцевой – 1,04 млн тонн (+0,2%);
- химических и минеральных удобрений – 1,3 млн тонн (+7,1%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 720,7 тыс тонн (+0,8%);
- цемента – 144,4 тыс тонн (-2,5%);
- лесных грузов – 120,7 тыс тонн (+6,2%);
- руды цветной и серного сырья – 577,5 тыс тонн (-7,1%);
- химикатов и соды – 337,7 тыс тонн (+1,6%);
- кокса – 135,6 тыс. тонн (+22,5%);
- зерна и продуктов перемола – 8,2 тыс. тонн (-57,7%).