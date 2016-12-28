Порядок курсирования пригородных поездов на Свердловской жд изменится в праздники
28.12.2016, 12:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период общероссийских выходных и праздничных дней с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года частично изменяется порядок курсирования пригородных поездов на Свердловской железной дороге. Перевозчик – ОАО "Свердловская пригородная компания".
В связи с прогнозируемым увеличением количества пассажиров 31 декабря 2016 года и в период со 2 по 6 января 2017 года электропоезд "Ласточка" № 7062 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:34 мск) будет курсировать сдвоенным составом из 10 вагонов.
В период с 31 декабря по 8 января отменяется ранний утренний рейс электропоезда "Ласточка" № 7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 04:01 мск).
На одни сутки 1 января отменяются электропоезда "Ласточка" № 7063 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил и № 7070 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург.
Дополнительный дневной рейс "Ласточки" № 7070 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 13:14 мск) будет назначен в субботу, 7 января.
В период с 1 по 8 января отменяются рейсы "городского электропоезда", курсирующего только по рабочим дням (№№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212).
Также с 1 по 8 января не будут курсировать пригородные поезда №№ 6037/6038/6039/6040 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт "Кольцово" и № 7055/7056 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Кузино.
В связи с прогнозируемым увеличением количества пассажиров 31 декабря 2016 года и в период со 2 по 6 января 2017 года электропоезд "Ласточка" № 7062 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:34 мск) будет курсировать сдвоенным составом из 10 вагонов.
В период с 31 декабря по 8 января отменяется ранний утренний рейс электропоезда "Ласточка" № 7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 04:01 мск).
На одни сутки 1 января отменяются электропоезда "Ласточка" № 7063 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил и № 7070 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург.
Дополнительный дневной рейс "Ласточки" № 7070 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 13:14 мск) будет назначен в субботу, 7 января.
В период с 1 по 8 января отменяются рейсы "городского электропоезда", курсирующего только по рабочим дням (№№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212).
Также с 1 по 8 января не будут курсировать пригородные поезда №№ 6037/6038/6039/6040 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт "Кольцово" и № 7055/7056 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Кузино.