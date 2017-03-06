ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За три года, прошедшие после повышения предельно допустимого скоростного режима, на скоростных участках М-4 "Дон" уровень аварийности снизился на 20%. Об этом сообщил председатель правления Государственной компании "Автодор" Сергей Кельбах на II Межрегиональной конференции "Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис", которая состоялась 3 марта в г. Ростове-на-Дону.

"Когда в октябре 2013 года по инициативе Государственной компании были внесены изменения в ПДД, и на ряде магистралей скоростной порог повысился до 130 км/час, некоторые представители экспертного сообщества предрекали увеличение количества ДТП на этих дорогах. Теперь, спустя более чем три года, мы можем смело утверждать, опираясь на сухие статистические данные: показатели аварийности на скоростных участках неуклонно и впечатляюще снижаются", - сообщил глава "Автодора".

По его словам, движение транспортного потока по скоростным участкам стало более равномерным, возросла средняя скорость автомобилей, а количество аварий в этот период существенно снизилось (до 20%). При этом наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества происшествий и тяжести их последствий.

"В 2010 году, когда мы принимали в доверительное управление автомобильные дороги, только 47% из них (983 км от общей протяжённости в 2083,4 км) по своим транспортно-эксплуатационным показателям соответствовали нормативным требованиям. Сегодня эта доля достигла 70% (при общей протяжённости 2 890 км). К 2020 году этот показатель должен вырасти до 86%", - отметил также Сергей Кельбах.

Вторая Межрегиональная конференция "Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис" прошла 3 марта в г. Ростове-на-Дону.

Главная цель конференции - поддержка широкой дискуссии с участием органов государственной власти, международных и общественных организаций, экспертного сообщества по вопросам формирования дорожно-транспортной политики и обеспечения безопасности дорожного движения.

На сегодняшний день конференция является эффективной площадкой для формирования консолидированных предложений по повышению безопасности дорожного движения, защите граждан от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, совершенствованию законодательной базы в этой сфере.