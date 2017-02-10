Президент ОАО "РЖД" обсудил с губернатором Ростовской области перспективы развития транспортной инфраструктуры региона
10.02.2017, 16:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рабочая встреча президента ОАО "РЖД" Олега Белозёрова и губернатора Ростовской области Василия Голубева состоялась 10 февраля в Ростове-на-Дону.
На встрече обсуждались вопросы реализации проекта по строительству двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка - Миллерово. Стороны отметили высокое значение проекта для развития Ростовской области.
В ходе встречи Олег Белозёров подчеркнул, что компания в рамках строительства нового участка железной дороги предусматривает также средства для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.
На встрече обсуждались вопросы реализации проекта по строительству двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка - Миллерово. Стороны отметили высокое значение проекта для развития Ростовской области.
В ходе встречи Олег Белозёров подчеркнул, что компания в рамках строительства нового участка железной дороги предусматривает также средства для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.