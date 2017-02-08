Президент ОАО "РЖД" подвёл итоги работы компании в январе 2017 года
08.02.2017, 14:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров провел сетевое селекторное совещание, посвящённое итогам работы компании в январе 2017 года. Особое внимание было уделено повышению эффективности деятельности и созданию условий для развития российской экономики.
"Решение данных задач должно строиться на основе системной работы. В это понятие входит повышение клиентоориентированности, оптимизация издержек, инновационное развитие, противодействие коррупции и борьба с противоправными действиями, развитие международного сотрудничества, а также самое важное направление нашей работы – социальная и кадровая политика", – отметил президент ОАО "РЖД".
Анализируя производственные показатели работы компании, Олег Белозёров сообщил, что погрузка грузов в январе превысила 100 млн тонн, что на 6,7% выше уровня января 2016 года. Тарифный грузооборот возрос на 11,1%, а с учетом порожнего пробега приватных вагонов – на 10,7%.
Президент компании подчеркнул, что в 2017 году приоритетной задачей является повышение скоростей доставки грузов. Так, в январе скорость доставки груженых отправок составила 408,2 км/сут. (+0,8% к январю 2016 года). В установленный срок доставлено более 97% грузовых отправок. Производительность труда работников, занятых на перевозочных видах деятельности, в январе возросла на 14%.
"Решение данных задач должно строиться на основе системной работы. В это понятие входит повышение клиентоориентированности, оптимизация издержек, инновационное развитие, противодействие коррупции и борьба с противоправными действиями, развитие международного сотрудничества, а также самое важное направление нашей работы – социальная и кадровая политика", – отметил президент ОАО "РЖД".
Анализируя производственные показатели работы компании, Олег Белозёров сообщил, что погрузка грузов в январе превысила 100 млн тонн, что на 6,7% выше уровня января 2016 года. Тарифный грузооборот возрос на 11,1%, а с учетом порожнего пробега приватных вагонов – на 10,7%.
Президент компании подчеркнул, что в 2017 году приоритетной задачей является повышение скоростей доставки грузов. Так, в январе скорость доставки груженых отправок составила 408,2 км/сут. (+0,8% к январю 2016 года). В установленный срок доставлено более 97% грузовых отправок. Производительность труда работников, занятых на перевозочных видах деятельности, в январе возросла на 14%.