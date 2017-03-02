ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём сборов страховщиков ОСАГО в январе 2017 года составил 14,053 млрд рублей, а выплаты за этот период достигли 14,321 млрд рублей. Таким образом, уровень выплат в этом сегменте страхования превысил 100%. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января 2017 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).

«Эти показатели наглядно иллюстрируют то, что в ОСАГО наблюдается системный кризис, который только усугубляется. Страховые компании подтверждают убыточность этого вида бизнеса. Комбинированный коэффициент убыточности, при расчёте которого учитываются не только размер собранной премии и произведённых выплат, но и резервы, уже давно превышает 100%», - пояснил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Так, сумма выплат по страховым случаям в январе текущего года выросла на 77% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, когда этот показатель составил 8,085 млрд рублей. Прирост объёма собранной премии в январе составил 6% к январю 2016 года (13,237 млрд рублей).

Средняя выплата в ОСАГО в январе 2017 года выросла на 23% и составила 71,347 тыс. рублей, а средняя премия сократилась на 2% - до 6,047 тыс. рублей. Средняя выплата в январе 2016 года была на уровне 57,820 тыс. рублей, средняя премия – 6,173 тыс. рублей.

По словам И.Юргенса, сильный рост выплат – это последствия повышения лимитов в ОСАГО в 2014 году, который максимально проявился в прошлом году, а также деятельности недобросовестных юридических посредников и групп страховых мошенников. «Эти люди, искусственно завышают размеры выплат, используя несовершенство законодательства. Тем самым они уводят с рынка огромные суммы, которые оседают в их карманах и не достаются страхователям», - отметил он.

Снижение размера средней премии связано с тем, что тарифы по ОСАГО остаются на прежнем уровне. «Кроме того, играет роль число водителей, которые имеют скидку по ОСАГО, то есть понижающий коэффициент «бонус-малус». За 2016 год число таких водителей увеличилось на 2,1 млн человек, по состоянию на конец 2016 года скидку имели 78% автолюбителей», - добавил президент союза.