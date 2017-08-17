ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аэропорт Пулково первым в России запустил возможность панорамных онлайн-экскурсий по зданию аэровокзала в рамках проекта Google Street View «Специальные коллекции». Благодаря бесплатному сервису, пассажиры могут совершить виртуальную прогулку по залам воздушной гавани Санкт-Петербурга, изучить услуги, доступные при прилете и вылете, и заранее спланировать свой маршрут в терминале.

Необходимо найти аэропорт Пулково на google-картах и включить режим просмотра панорам. После этого путешественник оказывается в аэровокзале. Разворачивая картинку и двигаясь по стрелочкам, можно осмотреться вокруг, проследовать обычным путем пассажира или выбрать нужный этаж и сразу переместиться в интересующую часть здания.

С рамках виртуальной экскурсии можно «походить» по залам прибытия и отправления, зонам внутренних и международных вылетов, заглянуть в бизнес-салоны и вип-зал аэропорта, выбрать, где перекусить или попить кофе перед вылетом и найти нужный выход на посадку. Сервис может пригодиться и тем, кто небезразличен к аэропортовой архитектуре: панорамы позволяют в приближении рассмотреть планировку, фасад и необычную «ломаную» крышу аэропорта, дизайн которой разработан английским бюро Grimshaw Architects.

Виртуальная прогулка по Пулково имеет ещё одну уникальную особенность. Любой желающий может «подняться» прямо на борт самолета. Для этого при подготовке панорам была организована дополнительная съёмка на борту воздушного судна Boeing 737-800 Next Generation авиакомпании «Россия», базового перевозчика аэропорта Санкт-Петербурга. Самолёт был выбран не случайно: лайнер оснащен новым салоном Boeing Sky Interior, который отличается современным дизайном интерьера с плавными контурами стен и оконных проемов.