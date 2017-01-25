ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «РЖД Логистика» и ООО «РЖД Интернешнл» договорились о порядке взаимодействия при совместном выходе на зарубежные рынки транспортных услуг, в частности, в сфере организации и осуществлении перевозочной и логистической деятельности на железных дорогах Греции и соседних стран.

Соответствующий Меморандум был подписан в Москве первым заместителем генерального директора АО «РЖД Логистика» Эдуардом Алырзаевым и генеральным директором ООО «РЖД Интернешнл» Сергеем Павловым.

Стороны согласились провести анализ логистического рынка Греции и соседних стран с тем, чтобы разработать общую стратегию совместной работы на данном рынке. Для практической реализации намерений сторон планируется создать на паритетных условиях долевого участия совместное предприятие на территории Греческой Республики.

Документ также закрепляет договорённости сторон предпринять все необходимые шаги для оформления в самые короткие сроки разрешений и лицензий, необходимых для осуществления деятельности 3Pl-оператора и железнодорожного перевозчика на территории Греции и стран Европейского Союза.