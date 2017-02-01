По оперативным данным, в январе 2017 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" всеми перевозчиками отправлено 76,1 млн пассажиров, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении перевезено 68,5 млн пассажиров (+12%), в дальнем следовании — 7,6 млн (-2%).

Пассажирооборот в январе 2017 года составил 8,9 млрд пасс-км, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В том числе пассажирооборот в дальнем следовании в январе составил 6,7 млрд пасс-км (+1,7%), в пригородном сообщении – 2,1 млрд пасс-км (+3,9%).