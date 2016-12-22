ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2017-2019 годы подписано между правительством Республики Татарстан и ОАО "Российские железные дороги".

Подписи под документом поставили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в области железнодорожного транспорта, в том числе развитие пассажирских, пригородных и грузовых железнодорожных перевозок, развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Республики Татарстан и реализацию инвестиционных проектов.

Перед подписанием соглашения Рустам Минниханов и Анатолий Лесун обсудили вопросы сотрудничества. Начальник Горьковской железной дороги, в частности, рассказал об объёмах грузоперевозок ГЖД по итогам года и о состоянии дел в регионах Приволжского федерального округа.