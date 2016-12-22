"РЖД" и Татарстан подписали соглашение о взаимодействии на 2017-2019 годы
22.12.2016, 21:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2017-2019 годы подписано между правительством Республики Татарстан и ОАО "Российские железные дороги".
Подписи под документом поставили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.
Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в области железнодорожного транспорта, в том числе развитие пассажирских, пригородных и грузовых железнодорожных перевозок, развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Республики Татарстан и реализацию инвестиционных проектов.
Перед подписанием соглашения Рустам Минниханов и Анатолий Лесун обсудили вопросы сотрудничества. Начальник Горьковской железной дороги, в частности, рассказал об объёмах грузоперевозок ГЖД по итогам года и о состоянии дел в регионах Приволжского федерального округа.
Подписи под документом поставили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.
Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в области железнодорожного транспорта, в том числе развитие пассажирских, пригородных и грузовых железнодорожных перевозок, развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Республики Татарстан и реализацию инвестиционных проектов.
Перед подписанием соглашения Рустам Минниханов и Анатолий Лесун обсудили вопросы сотрудничества. Начальник Горьковской железной дороги, в частности, рассказал об объёмах грузоперевозок ГЖД по итогам года и о состоянии дел в регионах Приволжского федерального округа.