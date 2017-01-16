РЖД: на 8,5% выросли перевозки пассажиров в сообщении со странами дальнего зарубежья в 2016 году
16.01.2017, 21:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья выросли на 8,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 641 тыс. человек. Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия – Германия (+32,6%), Россия – Франция (+30,2%), Россия – Италия (+22,6%), Россия – Чехия (+19,4%), Россия – Польша (+6,5%), Россия – Финляндия (+5,7%), Россия – Австрия (+2,2%).
В сообщении со странами Европы курсируют комфортабельные поезда АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), состоящие из новых четырёхместных купейных вагонов габарита RIC совместного производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" и Siemens. В вагонах предусмотрены удобные спальные места, розетки в каждом купе и откидной столик в комбинации с раковиной. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха с индивидуальной регулировкой в купе, в каждом вагоне находятся две санитарные комнаты (одна – со встроенным душем).
Учитывая рост спроса на перевозки и в целях повышения качества обслуживания пассажиров, с 17 декабря 2016 года начал курсировать новый международный поезд № 13/14 "Стриж"/Strizh сообщением Москва – Берлин. Отличительной чертой данного поезда является то, что впервые пассажирский поезд сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колёсных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) по ст. Брест (Белоруссия).
Таким образом, расстояние от Москвы до Берлина поезд преодолевает почти на 5 часов быстрее. Поезд курсирует два раза в неделю, по субботам и воскресеньям из Москвы и по воскресеньям и понедельникам из Берлина.
Согласно графику движения поездов на 2016/2017 год международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии – Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Финляндию, Китай, Монголию, КНДР по 20 международным маршрутам.
В сообщении со странами Европы курсируют комфортабельные поезда АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), состоящие из новых четырёхместных купейных вагонов габарита RIC совместного производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" и Siemens. В вагонах предусмотрены удобные спальные места, розетки в каждом купе и откидной столик в комбинации с раковиной. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха с индивидуальной регулировкой в купе, в каждом вагоне находятся две санитарные комнаты (одна – со встроенным душем).
Учитывая рост спроса на перевозки и в целях повышения качества обслуживания пассажиров, с 17 декабря 2016 года начал курсировать новый международный поезд № 13/14 "Стриж"/Strizh сообщением Москва – Берлин. Отличительной чертой данного поезда является то, что впервые пассажирский поезд сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колёсных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) по ст. Брест (Белоруссия).
Таким образом, расстояние от Москвы до Берлина поезд преодолевает почти на 5 часов быстрее. Поезд курсирует два раза в неделю, по субботам и воскресеньям из Москвы и по воскресеньям и понедельникам из Берлина.
Согласно графику движения поездов на 2016/2017 год международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии – Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Финляндию, Китай, Монголию, КНДР по 20 международным маршрутам.