РЖД предложило купить билеты на верхние полки купе со скидкой 40%
17.01.2017, 15:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 17 по 19 января билеты на верхние полки купе можно оформить со скидкой 40%
В рамках акции "Удачный вторник" с 17 по 19 января с 10:00 (МСК), в течение трех дней, действуют специальные цены на билеты на верхние полки купейных вагонов ряда поездов АО "ФПК" отправлением с 19 января по 21 февраля 2017 года.
В акции участвуют 198 поездов, курсирующие по различным внутрироссийским маршрутам.
В рамках акции "Удачный вторник" с 17 по 19 января с 10:00 (МСК), в течение трех дней, действуют специальные цены на билеты на верхние полки купейных вагонов ряда поездов АО "ФПК" отправлением с 19 января по 21 февраля 2017 года.
В акции участвуют 198 поездов, курсирующие по различным внутрироссийским маршрутам.