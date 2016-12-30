ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период новогодних праздников подразделения ОАО "РЖД", связанные с перевозочным процессом, будут работать в режиме повышенной готовности.

Для обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта организованы дежурства руководящего состава. Особое внимание будет уделено безопасности движения, соблюдению трудовой и технологической дисциплины. Сотрудники всех служб, которые будут задействованы в дежурствах, прошли дополнительный инструктаж.

Совместно с правоохранительными органами и охранными организациями приняты дополнительные меры по усилению безопасности транспортных объектов, особенно железнодорожных вокзалов, выявлению, предупреждению и пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта, обеспечению безопасности на участках высокоскоростного и скоростного движения, а также на крупных железнодорожных узлах со значительным пассажиропотоком.