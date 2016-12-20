РЖД выплатит государству около 290 млрд рублей в виде налоговых платежей и страховых взносов по итогам года
20.12.2016, 21:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров выступил в рамках выездного заседания фракции "Единая Россия" Государственной Думы VII созыва. В рамках мероприятия обсуждались вопросы развития транспортной отрасли в 2016 году и перспективы 2017 года.
"Мы активно взаимодействовали с законодателями по многим вопросам, особенно хочу выделить обнуление ставки налога на добавленную стоимость на пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщении до 2030 года. Это позволит и более активно закупать новые комфортные вагоны, и обновлять подвижной состав, и, самое главное, создать устойчивую модель развития", – отметил Олег Белозёров.
Сегодня железные дороги играют значительную роль в экономике России, обеспечивая 45,5% грузооборота, а без учёта трубопроводного транспорта – 87%. Доля в пассажирообороте составляет 27,8%. Компания является крупнейшим потребителем продукции ряда отраслей экономики (металлургии, энергетики, машиностроения, приборостроения, строительного сектора). Доля компании в общем объёме инвестиций в РФ составляет около 2,7%.
Говоря об итогах 2016 года, президент ОАО "РЖД" отметил, что впервые компания полностью сбалансировала свой финансовый результат без получения государственных субсидий.
"В пассажирском комплексе мы переломили отрицательную тенденцию трёх последних лет и планируем перевезти 1 млрд 27 млн человек. Три последних года и дальнее следование, и пригород проседали, в этом году тенденция обратная - мы активно растём. Стабилизировалась ситуация в пригородном сообщении. Объёмы грузовых перевозок также растут, они составят 1 млрд 219 млн тонн. При этом себестоимость перевозок, ключевой для нас параметр, увеличилась всего на 2%", – сказал Олег Белозёров.
Говоря о развитии пассажирских перевозок, президент ОАО "РЖД" напомнил, что 2016 год был объявлен "Годом пассажира", была поставлена задача повысить качество обслуживания исключительно за счёт внутренней эффективности. Компании холдинга развивали услуги и сервисы для пассажиров, обновляли подвижной состав. Результатом реализации этой программы стало увеличение пассажирского спроса, в том числе на услуги скоростных поездов, "дневных экспрессов", более чем в два раза увеличилось число пассажиров, отдающих предпочтение двухэтажным вагонам. Поезда "Сапсан" установили новый рекорд – за сутки 3 ноября было перевезено 17 тысяч 833 пассажира.
По итогам 2016 года компания выполнила поручение Президента РФ и увеличила производительность труда более чем на 5%. При этом холдинг "РЖД" – это крупнейший работодатель России, доля работников от общего числа занятых в стране составляет 1,1%.
"В течение года мы дважды проиндексировали заработную плату, в марте на 2,9% и в октябре на 3,5%. Сейчас она составляет в среднем 46 тыс. 700 рублей. Для сохранения гарантий и социальных обязательств перед трудовым коллективом, ветеранами и пенсионерами подписан новый Коллективный договор на 2017-2019 годы. Сумма налоговых платежей и страховых взносов, которые компания выплатит по итогам года, составит 290 млрд рублей", – отметил Олег Белозёров.
Говоря о перспективах развития железнодорожной отрасли в 2017 году, президент ОАО "РЖД" также напомнил, что инвестиции в железную дорогу дают на 1 рубль почти 3 рубля в бюджетную систему России, и компания продолжит реализацию крупнейших инфраструктурных проектов. Среди ключевых направлений развития Олег Белозёров назвал развитие пассажирской инфраструктуры, в том числе для маломобильных граждан, строительство разноуровневых переходов и переездов через железные дороги в регионах России, реализацию проекта высокоскоростной железной дороги Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань.
"Мы активно взаимодействовали с законодателями по многим вопросам, особенно хочу выделить обнуление ставки налога на добавленную стоимость на пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщении до 2030 года. Это позволит и более активно закупать новые комфортные вагоны, и обновлять подвижной состав, и, самое главное, создать устойчивую модель развития", – отметил Олег Белозёров.
Сегодня железные дороги играют значительную роль в экономике России, обеспечивая 45,5% грузооборота, а без учёта трубопроводного транспорта – 87%. Доля в пассажирообороте составляет 27,8%. Компания является крупнейшим потребителем продукции ряда отраслей экономики (металлургии, энергетики, машиностроения, приборостроения, строительного сектора). Доля компании в общем объёме инвестиций в РФ составляет около 2,7%.
Говоря об итогах 2016 года, президент ОАО "РЖД" отметил, что впервые компания полностью сбалансировала свой финансовый результат без получения государственных субсидий.
"В пассажирском комплексе мы переломили отрицательную тенденцию трёх последних лет и планируем перевезти 1 млрд 27 млн человек. Три последних года и дальнее следование, и пригород проседали, в этом году тенденция обратная - мы активно растём. Стабилизировалась ситуация в пригородном сообщении. Объёмы грузовых перевозок также растут, они составят 1 млрд 219 млн тонн. При этом себестоимость перевозок, ключевой для нас параметр, увеличилась всего на 2%", – сказал Олег Белозёров.
Говоря о развитии пассажирских перевозок, президент ОАО "РЖД" напомнил, что 2016 год был объявлен "Годом пассажира", была поставлена задача повысить качество обслуживания исключительно за счёт внутренней эффективности. Компании холдинга развивали услуги и сервисы для пассажиров, обновляли подвижной состав. Результатом реализации этой программы стало увеличение пассажирского спроса, в том числе на услуги скоростных поездов, "дневных экспрессов", более чем в два раза увеличилось число пассажиров, отдающих предпочтение двухэтажным вагонам. Поезда "Сапсан" установили новый рекорд – за сутки 3 ноября было перевезено 17 тысяч 833 пассажира.
По итогам 2016 года компания выполнила поручение Президента РФ и увеличила производительность труда более чем на 5%. При этом холдинг "РЖД" – это крупнейший работодатель России, доля работников от общего числа занятых в стране составляет 1,1%.
"В течение года мы дважды проиндексировали заработную плату, в марте на 2,9% и в октябре на 3,5%. Сейчас она составляет в среднем 46 тыс. 700 рублей. Для сохранения гарантий и социальных обязательств перед трудовым коллективом, ветеранами и пенсионерами подписан новый Коллективный договор на 2017-2019 годы. Сумма налоговых платежей и страховых взносов, которые компания выплатит по итогам года, составит 290 млрд рублей", – отметил Олег Белозёров.
Говоря о перспективах развития железнодорожной отрасли в 2017 году, президент ОАО "РЖД" также напомнил, что инвестиции в железную дорогу дают на 1 рубль почти 3 рубля в бюджетную систему России, и компания продолжит реализацию крупнейших инфраструктурных проектов. Среди ключевых направлений развития Олег Белозёров назвал развитие пассажирской инфраструктуры, в том числе для маломобильных граждан, строительство разноуровневых переходов и переездов через железные дороги в регионах России, реализацию проекта высокоскоростной железной дороги Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань.