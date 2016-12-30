Расписание "Аэроэкспресса" в новогодние праздники останется прежним
30.12.2016, 12:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Расписание движения поездов "Аэроэкспресс" не изменится в период новогодних каникул. Пассажиры столичных аэропортов прибудут точно по расписанию, несмотря на сложную дорожную ситуацию и погодные условия.
Помимо точного исполнения графика движения поездов и комфорта в пути, компания порадует пассажиров празднично украшенными терминалами и новогодними поздравлениями.
"Пассажиры "Аэроэкспресс" - современные, динамичные люди, ценящие время, комфорт и удобство", — отмечает исполнительный директор "Аэроэкспресс" Валерий Фёдоров. — "Мы поздравляем с наступающими праздниками всех, кто был с нами в 2016 и обязательно присоединится в 2017 году, и желаем незабываемых путешествий, успешных командировок и ярких отпусков!".
Помимо точного исполнения графика движения поездов и комфорта в пути, компания порадует пассажиров празднично украшенными терминалами и новогодними поздравлениями.
"Пассажиры "Аэроэкспресс" - современные, динамичные люди, ценящие время, комфорт и удобство", — отмечает исполнительный директор "Аэроэкспресс" Валерий Фёдоров. — "Мы поздравляем с наступающими праздниками всех, кто был с нами в 2016 и обязательно присоединится в 2017 году, и желаем незабываемых путешествий, успешных командировок и ярких отпусков!".