ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Расписание движения поездов "Аэроэкспресс" не изменится в период новогодних каникул. Пассажиры столичных аэропортов прибудут точно по расписанию, несмотря на сложную дорожную ситуацию и погодные условия.

Помимо точного исполнения графика движения поездов и комфорта в пути, компания порадует пассажиров празднично украшенными терминалами и новогодними поздравлениями.

"Пассажиры "Аэроэкспресс" - современные, динамичные люди, ценящие время, комфорт и удобство", — отмечает исполнительный директор "Аэроэкспресс" Валерий Фёдоров. — "Мы поздравляем с наступающими праздниками всех, кто был с нами в 2016 и обязательно присоединится в 2017 году, и желаем незабываемых путешествий, успешных командировок и ярких отпусков!".