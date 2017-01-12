Расписание электричек Савеловского направления изменится с 14 по 18 января
12.01.2017, 17:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 14 по 18 января 2017 года столичные железнодорожники проведут заключительный этап ремонта устоев железнодорожного моста, расположенного на перегоне Катуар – Икша Савеловского направления Московской железной дороги, по которому проходит первый главный путь. Таким образом, завершится серия масштабных работ по ремонту двух железнодорожных мостов, проходящих через реку Саморядовка в Дмитровском районе Московской области.
Ремонтные работы будут проводиться с 21:40 до 05:40. Технологические "окна" специально назначены преимущественно на ночной период, чтобы минимизировать влияние на график пригородных электропоездов, совершающих рейсы в часы "пик".
На первом главном пути на мосту будут работать железнодорожники и специальная техника. С помощью метода инъектирования в устои моста будет вводиться специально подготовленная смесь, которая позволит укрепить конструктивные элементы моста и продлить его жизненный цикл. В мероприятии примут участие различные службы Московской железной дороги, которые будут работать в полной координации для обеспечения безопасности производства и организации перевозочного процесса.
Во время технологических "окон" движение поездов между станциями Катуар и Икша будет организовано по второму главному пути с использованием вариантного графика, позволяющего поочередно пропускать составы в обе стороны.
Обращаем внимание пассажиров, что в связи с ремонтом на перегоне Икша – Катуар будет частично скорректировано расписание электричек Савеловского направления, в том числе транзитных, поступающих с других направлений МЖД. Несколько пригородных поездов временно не будут курсировать на участках Дмитров – Лобня, Лобня – Икша, Икша – Москва. Кроме того, некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам.
Ремонтные работы будут проводиться с 21:40 до 05:40. Технологические "окна" специально назначены преимущественно на ночной период, чтобы минимизировать влияние на график пригородных электропоездов, совершающих рейсы в часы "пик".
На первом главном пути на мосту будут работать железнодорожники и специальная техника. С помощью метода инъектирования в устои моста будет вводиться специально подготовленная смесь, которая позволит укрепить конструктивные элементы моста и продлить его жизненный цикл. В мероприятии примут участие различные службы Московской железной дороги, которые будут работать в полной координации для обеспечения безопасности производства и организации перевозочного процесса.
Во время технологических "окон" движение поездов между станциями Катуар и Икша будет организовано по второму главному пути с использованием вариантного графика, позволяющего поочередно пропускать составы в обе стороны.
Обращаем внимание пассажиров, что в связи с ремонтом на перегоне Икша – Катуар будет частично скорректировано расписание электричек Савеловского направления, в том числе транзитных, поступающих с других направлений МЖД. Несколько пригородных поездов временно не будут курсировать на участках Дмитров – Лобня, Лобня – Икша, Икша – Москва. Кроме того, некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам.