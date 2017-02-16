Расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" частично изменится с 17 по 27 апреля
16.02.2017, 16:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с производством работ по модернизации 2 главного пути перегона Ушаки – Рябово линии Санкт-Петербург – Москва внесены изменения в расписание движения поездов "Сапсан" и "Невский экспресс", курсирующих в период с 17 по 27 апреля 2017 года.
Просим пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты!
Не будут курсировать поезда:
№ 761 Санкт-Петербург – Москва отправлением 22, 23 апреля;
№ 763 Санкт-Петербург – Москва отправлением 22, 23 апреля;
№ 758 Москва – Санкт-Петербург отправлением с 17 по 27 апреля;
№ 760 Москва – Санкт-Петербург отправлением с 17 по 27 апреля;
№ 762 Москва – Санкт-Петербург отправлением 22, 23 апреля;
№ 764 Москва – Санкт-Петербург отправлением 22, 23 апреля.
Просим пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты!
Не будут курсировать поезда:
№ 761 Санкт-Петербург – Москва отправлением 22, 23 апреля;
№ 763 Санкт-Петербург – Москва отправлением 22, 23 апреля;
№ 758 Москва – Санкт-Петербург отправлением с 17 по 27 апреля;
№ 760 Москва – Санкт-Петербург отправлением с 17 по 27 апреля;
№ 762 Москва – Санкт-Петербург отправлением 22, 23 апреля;
№ 764 Москва – Санкт-Петербург отправлением 22, 23 апреля.