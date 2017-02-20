Реконструкция железнодорожного вокзала Улан-Удэ начнется летом 2017 года
20.02.2017, 14:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОАО "РЖД" приступит к реконструкции вокзального комплекса Улан-Удэ летом 2017 года. Ранее этот вопрос обсуждался в рамках рабочей встречи начальника Восточно-Сибирский железной дороги Василия Фролова с временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.
В здании вокзала будет проведена перепланировка помещений для более удобного и оперативного обслуживания пассажиров, появится зал повышенной комфортности с библиотекой, комната длительного отдыха и детская игровая. Фасад здания вокзала будет обновлён – в декор войдут элементы народного художественного творчества Республики Бурятия и современная архитектурная подсветка.
"Мы учитываем мнение всех участников процесса, ставя на первое место пожелания наших основных клиентов – пассажиров железнодорожного транспорта. Поэтому обновленный вокзал будет оборудован современными системами навигации и информирования, высокоскоростным доступом в Интернет, зарядными станциями для мобильных устройств", – отметил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский.
Вокзальный комплекс будет полностью адаптирован для маломобильных групп населения, для чего предусмотрен монтаж новых лифтов в конкорсе, позволяющих инвалидам самостоятельно добираться до любой платформы вокзала. Таким образом, вся логистика пассажира от привокзальной площади до посадки в поезд будет соответствовать требованиям безбарьерной среды.
В здании вокзала будет проведена перепланировка помещений для более удобного и оперативного обслуживания пассажиров, появится зал повышенной комфортности с библиотекой, комната длительного отдыха и детская игровая. Фасад здания вокзала будет обновлён – в декор войдут элементы народного художественного творчества Республики Бурятия и современная архитектурная подсветка.
"Мы учитываем мнение всех участников процесса, ставя на первое место пожелания наших основных клиентов – пассажиров железнодорожного транспорта. Поэтому обновленный вокзал будет оборудован современными системами навигации и информирования, высокоскоростным доступом в Интернет, зарядными станциями для мобильных устройств", – отметил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский.
Вокзальный комплекс будет полностью адаптирован для маломобильных групп населения, для чего предусмотрен монтаж новых лифтов в конкорсе, позволяющих инвалидам самостоятельно добираться до любой платформы вокзала. Таким образом, вся логистика пассажира от привокзальной площади до посадки в поезд будет соответствовать требованиям безбарьерной среды.