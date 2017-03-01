Робот-помощник появился в московском метро
01.03.2017, 13:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В скором времени пассажиры столичной подземки смогут получать поздравления с праздниками от специального робота-помощника. Андроид будет работать на станциях метрополитена и МЦК в праздничные дни, чтобы поднимать настроение людям.
Робот-помощник получил имя Метроша. У него голубые светящиеся глаза, а на груди расположен сенсорный экран. Андроид умеет распознавать лица людей, запоминать имена своих знакомых, делать фотографии, печатать снимки. Метроша даже обладает чувством юмора: он может обмениваться шутками с пассажирами. Также у робота есть определённый набор мимики. Он способен подмигивать и показывать глазами сердечки.
Впервые робота-помощника представили на стенде транспортного комплекса в рамках Урбанистического форума (MUF) в прошлом году. Форум, проходивший в ЦВЗ «Манеж» с 30 июня по 3 июля, стал самым масштабным и представительным с момента запуска проекта в 2011 году.
На площадках MUF в 2016 году состоялось порядка 75 мероприятий, в том числе 7 пленарных заседаний, панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы, посвященные наиболее актуальным вопросам развития и формирования мегаполисов.
Метроша уже работал в общественном транспорте: в декабре 2016 года вместе с Дедом Морозом он поздравлял пассажиров с Новым годом на станции «Лужники» Московского Центрального кольца. Тогда андроид общался с горожанами и желал им счастья в наступающем году. Эксперимент оказался удачным: робот понравился пассажирам и собрал вокруг себя много желающих поговорить и сфотографироваться с необычным «сотрудником».
Сейчас робот находится в центральном офисе Московского метрополитена, расположенном на станции «Проспект Мира». Метроша пользуется значительной популярностью у сотрудников.
В какой именно праздник Метроша приступит к работе и на каких станциях можно будет его увидеть, сейчас решает руководство столичного метрополитена.
Робот-помощник получил имя Метроша. У него голубые светящиеся глаза, а на груди расположен сенсорный экран. Андроид умеет распознавать лица людей, запоминать имена своих знакомых, делать фотографии, печатать снимки. Метроша даже обладает чувством юмора: он может обмениваться шутками с пассажирами. Также у робота есть определённый набор мимики. Он способен подмигивать и показывать глазами сердечки.
Впервые робота-помощника представили на стенде транспортного комплекса в рамках Урбанистического форума (MUF) в прошлом году. Форум, проходивший в ЦВЗ «Манеж» с 30 июня по 3 июля, стал самым масштабным и представительным с момента запуска проекта в 2011 году.
На площадках MUF в 2016 году состоялось порядка 75 мероприятий, в том числе 7 пленарных заседаний, панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы, посвященные наиболее актуальным вопросам развития и формирования мегаполисов.
Метроша уже работал в общественном транспорте: в декабре 2016 года вместе с Дедом Морозом он поздравлял пассажиров с Новым годом на станции «Лужники» Московского Центрального кольца. Тогда андроид общался с горожанами и желал им счастья в наступающем году. Эксперимент оказался удачным: робот понравился пассажирам и собрал вокруг себя много желающих поговорить и сфотографироваться с необычным «сотрудником».
Сейчас робот находится в центральном офисе Московского метрополитена, расположенном на станции «Проспект Мира». Метроша пользуется значительной популярностью у сотрудников.
В какой именно праздник Метроша приступит к работе и на каких станциях можно будет его увидеть, сейчас решает руководство столичного метрополитена.