Рождественский вагон появился в московском метро
06.01.2017, 17:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии Рождества в составе новогоднего поезда метро появился тематический вагон. Он посвящён одному из главных христианских праздников. На вагоне изображена Вифлеемская звезда, символ Рождества. Также на поверхности поезда красуются пышные еловые ветви и ажурные снежинки.
В дни празднования Рождества Христова пассажиры с детьми получат приятные сладкие подарки, а развлекать юных пользователей метро будут весёлые аниматоры.
Рождественский вагон будет курсировать в составе новогоднего поезда на Кольцевой линии московского метро до 15 января.
В дни празднования Рождества Христова пассажиры с детьми получат приятные сладкие подарки, а развлекать юных пользователей метро будут весёлые аниматоры.
Рождественский вагон будет курсировать в составе новогоднего поезда на Кольцевой линии московского метро до 15 января.