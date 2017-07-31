ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Клиент доверил страховую защиту своего нового комфортабельного автобуса GOLDEN DRACON XML 6127 JR 2017 года Белгородскому филиалу компании Росгосстрах. Туристический автобус застрахован в рамках программы Росгосстрах АВТО "Защита". Договор включает в себя полный пакет рисков: угон и ущерб в результате аварии, пожар, удар молнии, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и пр.

Сумма ответственности компании составила более 8 млн рублей.

"К сожалению, и в нашем регионе имеются участки автомобильных дорог, проезд по которым сопряжён с повышенным риском попадания в дорожно-транспортные происшествия. Только, за I полугодие 2017 года на территории Белгородской области, согласно статистике регионального УГИБДД, зарегистрировано 581 ДТП, - говорит начальник отдела автотранспортного страхования Белгородского филиала компании Росгосстрах Наталья Сысоева. - Приобретение полиса каско на автобус, выполняющего регулярные рейсовые маршруты или экскурсионные туры, является необходимой процедурой, которая обеспечивает клиенту надёжную защиту от непредвиденных затрат. И при этом страховые взносы, гарантирующие владельцу возмещение возможных убытков, несоизмеримо меньше стоимости самого транспорта"

Полис каско всё чаще рассматривается белгородскими собственниками автомобилей в качестве наиболее эффективного инструмента финансовой защиты. За I полугодие 2017 года Белгородский филиал компании Росгосстрах заключил более 2,8 тыс. договоров по каско, из около 2,5 тыс. с физическими лицами. Сборы компании Росгосстрах по данному виду страхования Белгородской области составили более чем 75 млн рублей.