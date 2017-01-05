Российское судно "Углич" проводит операцию по ликвидации угрозы морской среде Каспия у берегов Казахстана
05.01.2017, 19:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5 января морское водолазное судно "Углич", судовладелец Каспийский филиал ФГБУ "Морская спасательная служба Росморречфлота", приступает к проведению обследования аварийного танкера "Аракс" и началу работ по подготовке к его снятию с мели. А/с "Аракс" представляет угрозу морской среде Каспийского моря. Погода: ветер восточный, 8 м/с, волнение 1,0-1,5 м.
11 ноября 2016 года судно "Аракс", флаг РФ, порт прописки Махачкала РФ, судовладелец ООО "Транскаспий", село на мель в 100 метрах от берега, в районе мыса "Песчаный" Каракиянского района Мангистаусской области (Республика Казахстан). Судно сигнала бедствия не подавало.
18 ноября аварийное судно осмотрели представители Береговой охраны Республики Казахстан, которые установили, что на следующий день после аварии капитан и члены команды покинули судно. На борту а/с "Аракс" остался механик Г. Магомедов (гражданин РФ), который на момент осмотра а/с от помощи отказался. Из объяснений механика установлено, что 04.11.2016 г. судно из-за срыва с якоря вынесло на мель. При визуальном осмотре судна комиссией, а также со слов механика пробоины на судне отсутствовали, в районе стоянки судна розлива нефтепродуктов не наблюдалось. На судне находится всего более 550 тонн нефтепродуктов, отработанных масел, подсланевых вод и замазученного грунта.
В случае повреждения судна существует угроза нанесения существенного экологического ущерба морской среде Каспийского моря.
Не смотря на многократные обращения Росморречфлота, МСС Росморречфлота и капитана порта Махачкала, до настоящего времени судовладелец (ООО "Транскаспий") каких-либо действий по снятию судна с мели не предпринимал.
В конце декабря через МИД России в Росморречфлот поступила просьба Казахской стороны об оказании содействия в предотвращении возможной угрозы окружающей среде. Росморречфлотом принято решение о направлении к месту аварии морского водолазного судна "Углич", принадлежащего "МСС Росморречфлота". Судовладелец извещён о принятом решении.
3 января мвс "Углич" прибыл на рейд порта Актау (Казахстан) для оформления открытия границы.
11 ноября 2016 года судно "Аракс", флаг РФ, порт прописки Махачкала РФ, судовладелец ООО "Транскаспий", село на мель в 100 метрах от берега, в районе мыса "Песчаный" Каракиянского района Мангистаусской области (Республика Казахстан). Судно сигнала бедствия не подавало.
18 ноября аварийное судно осмотрели представители Береговой охраны Республики Казахстан, которые установили, что на следующий день после аварии капитан и члены команды покинули судно. На борту а/с "Аракс" остался механик Г. Магомедов (гражданин РФ), который на момент осмотра а/с от помощи отказался. Из объяснений механика установлено, что 04.11.2016 г. судно из-за срыва с якоря вынесло на мель. При визуальном осмотре судна комиссией, а также со слов механика пробоины на судне отсутствовали, в районе стоянки судна розлива нефтепродуктов не наблюдалось. На судне находится всего более 550 тонн нефтепродуктов, отработанных масел, подсланевых вод и замазученного грунта.
В случае повреждения судна существует угроза нанесения существенного экологического ущерба морской среде Каспийского моря.
Не смотря на многократные обращения Росморречфлота, МСС Росморречфлота и капитана порта Махачкала, до настоящего времени судовладелец (ООО "Транскаспий") каких-либо действий по снятию судна с мели не предпринимал.
В конце декабря через МИД России в Росморречфлот поступила просьба Казахской стороны об оказании содействия в предотвращении возможной угрозы окружающей среде. Росморречфлотом принято решение о направлении к месту аварии морского водолазного судна "Углич", принадлежащего "МСС Росморречфлота". Судовладелец извещён о принятом решении.
3 января мвс "Углич" прибыл на рейд порта Актау (Казахстан) для оформления открытия границы.