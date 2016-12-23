Рост погрузки на Свердловской жд по итогам года прогнозируется на уровне 0,8%
23.12.2016, 13:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предварительные итоги работы Свердловской железной дороги в 2016 году были подведены на заседании Уральского межрегионального координационного совета участников транспортного рынка (УМКС), которое прошло 22 декабря в Екатеринбурге.
Открывая заседание, начальник СвЖД Алексей Миронов отметил, что в 2016 году магистрали удалось сохранить положительную динамику основных показателей и обеспечить уровень качества транспортных услуг, в целом соответствующий запросам пассажиров и грузоотправителей.
По прогнозам, в 2016 года погрузка на СвЖД составит 138 млн тонн, что на 0,8% выше уровня 2015 года (это выше среднесетевой динамики). Надежность доставки грузов выросла до 99,6% (+0,2%). Маршрутная скорость груженых поездов увеличилась на 39 км/сутки и составила 602 км/сутки. В текущем году проведено более 3,7 тыс. "тяжеловесов", в т.ч. свыше 2 тыс. поездов весом 9 тыс. тонн (на 8% больше, чем в 2015 году). При этом магистраль в 6,6 раз увеличила количество тяжеловесных поездов собственного формирования.
На дороге ведется системная работа, направленная на повышение конкурентоспособности и привлекательности железнодорожного транспорта для грузоотправителей. Учитывая потребности клиентов, Свердловская магистраль развивает перспективные продукты и услуги: перевозка грузов по согласованному с клиентом расписанию (на постоянной основе ведется уже по 37 направлениям), универсальный транспортный сервис на основе единого договора, комплексное обслуживание по принципу "от двери до двери" с внедрением оптимальных логистических схем, аутсорсинг транспортной логистики.
Гибкая политика в применении тарифного коридора и увеличение количества маршрутов, отправленных по договорам с фиксированным сроком прибытия, позволили увеличить доходы как компании, так и грузоотправителей. В 2016 году на СвЖД привлечено 3,2 млн тонн грузов, ранее перевозимых автотранспортом.
Подводя итоги работы пассажирского комплекса, Алексей Миронов отметил, что в 2016 году с вокзалов и станций СвЖД отправлено 31,6 млн человек (на 600 тыс. больше, чем в прошлом году). Пассажирооборот возрос на 2,3%, в том числе и благодаря расширению сети маршрутов скоростных пригородных электропоездов "Ласточка" в Свердловской области.
Значительные средства в 2016 году были направлены на реконструкцию и ремонт вокзалов и платформ, в том числе в целях повышения доступности инфраструктуры для маломобильных пассажиров. Завершен капитальный ремонт 15 вокзалов, более 100 остановочных пунктов оборудованы навесами, системами освещения и средствами навигации. Начато строительство крытых пешеходных мостов на станциях Билимбай и Перебор.
Свердловская магистраль активно участвует в развитии электронных сервисов для пассажиров, сейчас каждый третий билет на поезда дальнего следования на СвЖД оформляется через Интернет. ОАО "Свердловская пригородная компания" разработала и запустила мобильное приложение "Пригород", позволяющее приобретать электронные билеты на электрички через смартфон.
Открывая заседание, начальник СвЖД Алексей Миронов отметил, что в 2016 году магистрали удалось сохранить положительную динамику основных показателей и обеспечить уровень качества транспортных услуг, в целом соответствующий запросам пассажиров и грузоотправителей.
По прогнозам, в 2016 года погрузка на СвЖД составит 138 млн тонн, что на 0,8% выше уровня 2015 года (это выше среднесетевой динамики). Надежность доставки грузов выросла до 99,6% (+0,2%). Маршрутная скорость груженых поездов увеличилась на 39 км/сутки и составила 602 км/сутки. В текущем году проведено более 3,7 тыс. "тяжеловесов", в т.ч. свыше 2 тыс. поездов весом 9 тыс. тонн (на 8% больше, чем в 2015 году). При этом магистраль в 6,6 раз увеличила количество тяжеловесных поездов собственного формирования.
На дороге ведется системная работа, направленная на повышение конкурентоспособности и привлекательности железнодорожного транспорта для грузоотправителей. Учитывая потребности клиентов, Свердловская магистраль развивает перспективные продукты и услуги: перевозка грузов по согласованному с клиентом расписанию (на постоянной основе ведется уже по 37 направлениям), универсальный транспортный сервис на основе единого договора, комплексное обслуживание по принципу "от двери до двери" с внедрением оптимальных логистических схем, аутсорсинг транспортной логистики.
Гибкая политика в применении тарифного коридора и увеличение количества маршрутов, отправленных по договорам с фиксированным сроком прибытия, позволили увеличить доходы как компании, так и грузоотправителей. В 2016 году на СвЖД привлечено 3,2 млн тонн грузов, ранее перевозимых автотранспортом.
Подводя итоги работы пассажирского комплекса, Алексей Миронов отметил, что в 2016 году с вокзалов и станций СвЖД отправлено 31,6 млн человек (на 600 тыс. больше, чем в прошлом году). Пассажирооборот возрос на 2,3%, в том числе и благодаря расширению сети маршрутов скоростных пригородных электропоездов "Ласточка" в Свердловской области.
Значительные средства в 2016 году были направлены на реконструкцию и ремонт вокзалов и платформ, в том числе в целях повышения доступности инфраструктуры для маломобильных пассажиров. Завершен капитальный ремонт 15 вокзалов, более 100 остановочных пунктов оборудованы навесами, системами освещения и средствами навигации. Начато строительство крытых пешеходных мостов на станциях Билимбай и Перебор.
Свердловская магистраль активно участвует в развитии электронных сервисов для пассажиров, сейчас каждый третий билет на поезда дальнего следования на СвЖД оформляется через Интернет. ОАО "Свердловская пригородная компания" разработала и запустила мобильное приложение "Пригород", позволяющее приобретать электронные билеты на электрички через смартфон.