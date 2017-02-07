Рядом с ТПУ "Юго-Восточная" в Москве появятся зоны для отдыха
07.02.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Один из скверов, расположенный возле транспортно-пересадочного узла, расширят. В нём установят фонтаны и оборудуют зоны для отдыха.
Около будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Юго-Восточная» сохранят оба сквера, а один из них планируют расширить. На своё место вернётся монумент «Москвичам — защитникам Отечества», более известный как «Пушка», который перенесли на время строительства метро, сообщил руководитель программы дирекции по развитию ТПУ ООО «Мосинжинвест» Евгений Изотов.
«Проект активно обсуждался с местными жителями и претерпел массу изменений. Главное из них — проект ТПУ не включает жилую застройку и предусматривает масштабное благоустройство и озеленение прилегающей территории», — рассказал он.
Во время строительства транспортно-пересадочного узла благоустроят сквер между Ферганской улицей и Ташкентским переулком. «Его площадь увеличится на пять гектаров. Там установят фонтаны, оборудуют зоны для прогулок и отдыха», — добавил Евгений Изотов.
ТПУ «Юго-Восточная» построят на базе одноимённой станции метро Кожуховской линии, на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц. Чтобы пассажирам было комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, здесь обновят остановки, сделают навесы и лавочки. Для автомобилистов организуют подземный и плоскостной паркинги на 580 машино-мест.
Около будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Юго-Восточная» сохранят оба сквера, а один из них планируют расширить. На своё место вернётся монумент «Москвичам — защитникам Отечества», более известный как «Пушка», который перенесли на время строительства метро, сообщил руководитель программы дирекции по развитию ТПУ ООО «Мосинжинвест» Евгений Изотов.
«Проект активно обсуждался с местными жителями и претерпел массу изменений. Главное из них — проект ТПУ не включает жилую застройку и предусматривает масштабное благоустройство и озеленение прилегающей территории», — рассказал он.
Во время строительства транспортно-пересадочного узла благоустроят сквер между Ферганской улицей и Ташкентским переулком. «Его площадь увеличится на пять гектаров. Там установят фонтаны, оборудуют зоны для прогулок и отдыха», — добавил Евгений Изотов.
ТПУ «Юго-Восточная» построят на базе одноимённой станции метро Кожуховской линии, на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц. Чтобы пассажирам было комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, здесь обновят остановки, сделают навесы и лавочки. Для автомобилистов организуют подземный и плоскостной паркинги на 580 машино-мест.