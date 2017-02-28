ОРЕАНДА-НОВОСТИ. S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, открывает в летнем расписании прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Калининград и Брянск. Авиабилеты уже в продаже.

Новые рейсы будут выполняться с 7 мая 2017 года. Полёты в Брянск будут осуществляться по средам и воскресеньям, в Калининград - по средам, четвергам и воскресеньям. Авиабилеты на новые рейсы уже в продаже. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону из Санкт-Петербурга в Брянск составляет 3000 рублей, в Калининград - 2750 рублей.

Рейсы будут выполняться на современных воздушных судах Embraer 170-LR, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в экономическом классе. S7 Airlines станет первой российской авиакомпанией, выполняющей полёты на самолётах этого типа. Ожидается, что первые Embraer 170-LR появятся в парке S7 Airlines весной, и до конца 2017 года авиакомпания получит 17 лайнеров.