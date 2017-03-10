ОРЕАНДА-НОВОСТИ. S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, открыла продажу авиабилетов на рейс из Новосибирска в Тбилиси.

Прямые рейсы в Тбилиси будут выполняться с 29 апреля 2017 года по субботам. Вылет из аэропорта Толмачево в 08:50, прибытие по местному времени в 10:45. Обратный рейс вылетает из аэропорта Тбилиси в 11:45 и прилетает в Новосибирск в 19:25. Полёты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320, оснащённых салонами экономического и бизнес-класса.

"Эксперты туристической отрасли назвали Грузию одним из самых динамично растущих туристических направлений 2016 года. Путешественники любят Грузию за гостеприимство, разнообразие маршрутов - от городских до горных, за прекрасную кухню и приемлемые цены. У S7 Airlines есть ежедневный рейс в Тбилиси из Москвы, а теперь в Грузию можно будет добраться и прямыми рейсами из Новосибирска, и также - с удобной стыковкой в аэропорту Толмачево - из городов Западной и Восточной Сибири. В этом году мы значительно увеличиваем разлёт из Новосибирского аэропорта, делая популярные туристические направления более доступными жителям российских регионов", - говорит коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Весной 2017 года S7 Airlines открывает несколько новых рейсов из Новосибирска - в Тюмень, Горно-Алтайск, Нижневартовск, Ноябрьск и Новый Уренгой.

Международными рейсами S7 Airlines из Новосибирска можно добраться до Южной Кореи, Таиланда, Болгарии, Германии, Гонконга, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Чехии и стран СНГ - Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.