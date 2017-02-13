ОРЕАНДА-НОВОСТИ. S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, открывает продажи авиабилетов на рейсы из Иркутска в Паттайю (Таиланд) в летнем расписании.

Прямые рейсы из Иркутска в аэропорт Паттайи Утапао будут выполняться с 30 марта 2017 года по четвергам. Вылет из Иркутска в 10:40, прибытие по местному времени в 15:55. Обратный рейс вылетает из аэропорта Утапао в 16:55 и прилетает в Иркутск в 00:05 следующего дня. Полёты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320, оборудованных салонами экономического и бизнес-класса.

"Прилёт в аэропорт Утапао - самый быстрый способ добраться до популярного тайского курорта - Паттайи. Дорога из аэропорта займёт всего 30-40 минут. Это направление очень любят туристы за тёплое море круглый год, экзотическую кухню и многообразие развлечений - от зоопарков и тропических садов до бурной ночной жизни. В летнем расписании 2017 года мы возобновляем рейсы в Паттайю из Иркутска, расширяя географию полётов в Таиланд", - говорит коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Пассажиры из Иркутска могут также добраться прямыми рейсами в столицу Таиланда - Бангкок. Кроме того, S7 Airlines выполняет полёты из Новосибирска в Бангкок и на Пхукет, а в зимнем расписании - из Владивостока и Красноярска в Бангкок.