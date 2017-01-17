С 17 января участок 5-й Парковой улицы в Москве стал односторонним
17.01.2017, 17:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 17 января на участке 5-й Парковой улицы изменили схему организации движения. Водители смогут проехать только в одну сторону — от Заводского проезда до Первомайской улицы. Одностороннее движение ввели, чтобы увеличить количество парковочных мест. Решение согласовали с префектурой Восточного административного округа.
Центр организации дорожного движения просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Со вчерашнего дня, 16 января, участок 7-й Парковой улицы также стал односторонним. Благодаря новой схеме движения здесь появится 120 парковочных мест.
Центр организации дорожного движения просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Со вчерашнего дня, 16 января, участок 7-й Парковой улицы также стал односторонним. Благодаря новой схеме движения здесь появится 120 парковочных мест.