ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 1 апреля в Москве заработает новая выделенная полоса на участке от Арбатских ворот до Моховой улицы. Она пройдет по пути следования магистрального маршрута м2, на котором ежедневно передвигается около 17 тысяч пассажиров. Ввод новой выделенной полосы позволит улучшить регулярность движения общественного транспорта, а также на полчаса сократит время в пути для городских автобусов. После ввода полосы ожидается увеличение пассажиропотока на 30%.



Благодаря вводу нового участка выделенной полосы будет создан беспрепятственный коридор для движения автобусов по Кутузовскому проспекту, Новому Арбату и в центр города до Китай-города.



В дальнейшем планируется запустить магистральный автобусный маршрут, который свяжет Кутузовский проспект и Новый Арбат с проспектом Мира. В настоящее время для проезда по данному направлению необходимо совершить не менее 2 пересадок на метро.



«Ввод выделенной полосы позволит сократить задержки движения автобусов и обеспечить соблюдение расписания. Сейчас общественный транспорт вынужден с Нового Арбата сворачивать на улицу Знаменка, поэтому всего 500 метров выделенной полосы по Воздвиженке сэкономит москвичам до 30 минут. Кроме выделенной полосы навстречу основному движению на Воздвиженке появятся также две новые остановки в непосредственной близости от входов в метро, что создаст новые удобные пересадки», ? уточнил Максим Ликсутов.