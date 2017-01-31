ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 февраля на маршруте автобуса № 851 вводится дополнительная остановка «Валдайский проезд». Она появится на Беломорской улице при следовании в сторону станции метро «Речной вокзал». Новую остановку совместят с действующей для автобусов № 173, 199 и троллейбуса № 58.

Обо всех изменениях в работе наземного транспорта столицы можно узнать на сайте Мосгортранса.