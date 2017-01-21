ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из-за реконструкции инженерных сетей с 25 января по 6 марта и с 9 марта по 15 мая частично перекроют движение в Большом Левшинском переулке — от дома 8а до дома 10, строение 1. Также движение ограничат в Малом Левшинском переулке — от пересечения с Большим Левшинским переулком до дома 3, а также от дома 30/2 по улице Пречистенке.

Кроме того, ограничения будут действовать на Пречистенке — от пересечения с Малым Левшинским переулком до Кропоткинского переулка и в Еропкинском переулке — от пересечения с Пречистенкой до дома 5, строение 1.

С 9 марта до 15 мая частично перекроют движение и в Кропоткинском переулке. Это также произойдёт из-за реконструкции инженерных сетей. Работы будут проходить круглосуточно с занятием одной полосы.