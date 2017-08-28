ОРЕАНДА-НОВОСТИ Из-за продолжительных дождей произошло размокание грунтовой взлётно-посадочной полосы в аэропорту "Олекминск". За прошедший период выпало 65 мм. осадков равных 2 –х месячной норме. Как сообщает пресс-служба Минтранса Якутии, крайние рейсы выполнялись 19 августа 2017 года авиакомпаниями "Якутия" и "ИрАэро" по маршруту Якутск - Олекминск - Якутск.



Для вывоза пассажиров из аэропорта Иркутска авиакомпанией "Якутия" 27 августа был организован рейс по маршруту Иркутск-Якутск. Данным рейсом прибыло 58 пассажиров, в Иркутске также остаются 32 пассажира, вылетающих в Олекминск. Кроме того, пассажиры ждут своего рейса и в Олекминске.



При отсутствии дождливой погоды в ближайшие дни филиалом «Аэропорт Олекминск» будут реализованы все меры по скорейшему приведению грунтовой взлётно-посадочной полосы к принятию воздушных судов.



Всем обратившимся пассажирам в соответствии с воздушным законодательством предоставлено проживание и 3-х разовое питание.



Авиабилеты, купленные на рейсы с посадкой в аэропорту Олекминска, можно вернуть в кассах по месту приобретения, предварительно отметив в авиабилетах задержку по метеоусловиям у представителя авиакомпании, и воспользоваться альтернативными видами транспорта.



Стоить отметить, что в настоящее время организованы дополнительные рейсы водного транспорта. На маршрутах Якутск - Олекминск и Олекминск - Якутск работают скоростные суда "Метеор" и "Ракета".