Скорый поезд Саратов-Ростов-на-Дону ускорится почти на полчаса
08.02.2017, 15:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ C 14 февраля 2017 года изменяется расписание движения скорого поезда № 216 сообщением Саратов – Ростов-на-Дону. За счет оптимизации графика движения и увеличения маршрутной скорости время в пути скорого поезда Саратов – Ростов-на-Дону сокращается на 29 минут.
Согласно новому расписанию, из Саратова поезд будет отправляться по четным числам на 29 минут позже, в 17:39 мск (в 18:39 по местному времени). Время прибытия в Ростов-на-Дону останется прежним – 12:28 мск. В пути поезд будет находиться 18 часов 49 минут.
Время отправления и прибытия поезда № 215 сообщением Ростов-на-Дону – Саратов осталось без изменения.
Из Ростова-на-Дону поезд отправляется по нечетным числам в 16:08 мск, прибывает в Саратов по четным числам в 11:06 мск (12:06 по местному времени); время в пути – 18 часов 58 минут.
Поезд № 215/216 сообщением Саратов – Ростов-на-Дону курсирует из Саратова с 24 декабря 2016 года, из Ростова-на-Дону – с 25 декабря.
Согласно новому расписанию, из Саратова поезд будет отправляться по четным числам на 29 минут позже, в 17:39 мск (в 18:39 по местному времени). Время прибытия в Ростов-на-Дону останется прежним – 12:28 мск. В пути поезд будет находиться 18 часов 49 минут.
Время отправления и прибытия поезда № 215 сообщением Ростов-на-Дону – Саратов осталось без изменения.
Из Ростова-на-Дону поезд отправляется по нечетным числам в 16:08 мск, прибывает в Саратов по четным числам в 11:06 мск (12:06 по местному времени); время в пути – 18 часов 58 минут.
Поезд № 215/216 сообщением Саратов – Ростов-на-Дону курсирует из Саратова с 24 декабря 2016 года, из Ростова-на-Дону – с 25 декабря.