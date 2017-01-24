Собянин отметил практически двукратное снижение числа ДТП в Москве
24.01.2017, 14:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заседании президиума правительства Москвы столичный градоначальник Сергей Собянин заявил о снижении аварийности на дорогах города почти в два раза.
«Вполовину уменьшилось количество ДТП на дорогах Москвы, и значительно улучшилось движение общественного транспорта. Это произошло благодаря введению новых станций метро, строительству новых развязок и дорог, обновлению, полному практически обновлению автобусов, значительному обновлению других видов транспорта», - сказал Сергей Собянин.
Кроме того, в ходе заседания заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сделал оценку снижения аварийности за последние шесть лет.
«Если брать показатель аварийности в 2010 г., то количество аварий в 2016 г. сократилось на 46%. Это тысячи сохраненных жизней автомобилистов», - такие данные озвучил Ликсутов.
Улучшение транспортной ситуации в Москве были отмечены международным экспертным сообществом. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы стал лауреатом премии ITF Transport Awards в номинации "За особые достижения в области транспорта". В столице были отмечены достижения в улучшении ситуации на дорогах и комплексный подход к решению дорожных проблем.
«Вполовину уменьшилось количество ДТП на дорогах Москвы, и значительно улучшилось движение общественного транспорта. Это произошло благодаря введению новых станций метро, строительству новых развязок и дорог, обновлению, полному практически обновлению автобусов, значительному обновлению других видов транспорта», - сказал Сергей Собянин.
Кроме того, в ходе заседания заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сделал оценку снижения аварийности за последние шесть лет.
«Если брать показатель аварийности в 2010 г., то количество аварий в 2016 г. сократилось на 46%. Это тысячи сохраненных жизней автомобилистов», - такие данные озвучил Ликсутов.
Улучшение транспортной ситуации в Москве были отмечены международным экспертным сообществом. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы стал лауреатом премии ITF Transport Awards в номинации "За особые достижения в области транспорта". В столице были отмечены достижения в улучшении ситуации на дорогах и комплексный подход к решению дорожных проблем.