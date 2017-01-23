Собянин: строительство станции "Нижняя Масловка" завершат в 2018 году
23.01.2017, 15:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию метро «Нижняя Масловка» Третьего пересадочного контура московского метрополитена, открытие которой запланировано на 2018 год.
«Нижняя Масловка» находится на участке ТПК между станциями «Петровский парк» и перспективной станцией «Шереметьевская», является пересадочной со станцией «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Строительство станции началось в марте 2012 года. На сегодня строительная готовность станции «Нижняя Масловка» составляет 45%. Вследствие большой глубины заложения строительство станции осуществляется закрытым буровзрывным способом.
«Мы находимся на одном из этапов строительства Третьего пересадочного контура метро. Первый этап – от «Делового Центра» до «Петровского парка» – будет сдан уже в этом году. Это второй пусковой комплекс – до Савеловского вокзала от «Петровского парка». Один из самых сложных участков Третьего пересадочного контура, на глубине 65 м, строится закрытым способом», – сказал Сергей Собянин. Мэр добавил, что работы ведутся в сложных геологических условиях. «Но я надеюсь, коллеги до конца года проходку закончат, и, по крайней мере, в сентябре все основные работы, в сентябре следующего года, будут уже также закончены. Я надеюсь, станция будет запущена в 2018 г.», – сказал градоначальник.
Сергей Собянин добавил, что на транспортно-пересадочном узле в районе Савеловского вокзала будут пересекаться две линии метро, железные дороги, наземный городской транспорт. В этом узле, будут проходить около 300 тыс. пассажиров в сутки.
«Нижняя Масловка» войдет в состав ТПУ «Савеловская», обеспечивающего пересадку между двумя линиями метро, Савеловским вокзалом и наземным городским пассажирским транспортом.
«Нижняя Масловка» находится на участке ТПК между станциями «Петровский парк» и перспективной станцией «Шереметьевская», является пересадочной со станцией «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Строительство станции началось в марте 2012 года. На сегодня строительная готовность станции «Нижняя Масловка» составляет 45%. Вследствие большой глубины заложения строительство станции осуществляется закрытым буровзрывным способом.
«Мы находимся на одном из этапов строительства Третьего пересадочного контура метро. Первый этап – от «Делового Центра» до «Петровского парка» – будет сдан уже в этом году. Это второй пусковой комплекс – до Савеловского вокзала от «Петровского парка». Один из самых сложных участков Третьего пересадочного контура, на глубине 65 м, строится закрытым способом», – сказал Сергей Собянин. Мэр добавил, что работы ведутся в сложных геологических условиях. «Но я надеюсь, коллеги до конца года проходку закончат, и, по крайней мере, в сентябре все основные работы, в сентябре следующего года, будут уже также закончены. Я надеюсь, станция будет запущена в 2018 г.», – сказал градоначальник.
Сергей Собянин добавил, что на транспортно-пересадочном узле в районе Савеловского вокзала будут пересекаться две линии метро, железные дороги, наземный городской транспорт. В этом узле, будут проходить около 300 тыс. пассажиров в сутки.
«Нижняя Масловка» войдет в состав ТПУ «Савеловская», обеспечивающего пересадку между двумя линиями метро, Савеловским вокзалом и наземным городским пассажирским транспортом.