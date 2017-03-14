ОРЕАНДА-НОВОСТИ. AirBridgeCargo (АВС) на сегодняшний день является одной из самых быстроразвивающихся регулярных грузовых авиакомпаний в мире и успешно раcширяет бизнес чартерных перевозок благодаря спросу заказчиков на уникальные возможности грузовых самолётов Boeing 747.

В 2016 году количество чартерных перевозок авиакомпании, выполненных на Boeing 747, выросло на 47% по сравнению с предыдущим годом. Недавно была завершена серия рейсов по заказу DHL Global Forwarding для компании Evatec, которая является лидером по производству тонкоплёночных покрытий, применяемых в беспроводной связи, микроэлектромеханических системах, оптоэлектронике, высокоточной оптике и блоках питания.

АВС выполнила серию перевозок крупногабаритных грузов - семитонных деревянных контейнеров со станками - из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Первый чартерный рейс для DHL и Evatec был выполнен из Амстердама в Гонконг через грузовой хаб авиакомпании AirBridgeCargo в Шереметьево (г. Москва). Следующая перевозка состоялась через 2 недели, груз из Цюриха был доставлен по маршруту Франкфурт - Москва - Гонконг.

В общей сложности, AirBridgeCargo осуществила перевозку 80-ти тонн оборудования для промышленного производства тонкоплёночных покрытий, оказав содействие компании Evatec, которая расширяет бизнес для заказчиков в Китае.

Генеральный директор АВС Сергей Лазарев прокомментировал: "Нашу компанию выбрали для выполнения этих особых рейсов, поскольку мы зарекомендовали себя как пунктуальный партнёр, а также имеем опыт в организации безопасных перевозок ценного производственного оборудования. Процесс погрузки проходил с участием представителей Evatec, которые контролировали целостность груза. Данный проект также отражает растущий спрос на услуги по чартерным перевозкам на Boeing 747, который мы способны удовлетворить благодаря постоянному расширению нашего парка самолётов серии 747".

Парк грузовых самолётов Boeing 747, принадлежащий АВС, является одним из самых молодых в мире. Он включает в себя четыре 747-400 ERF, три 747-400F и девять грузовых самолётов современного поколения 748-8.