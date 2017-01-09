Станции метро "Ржевская" и "Шереметьевская" станут пересадочными узлами
09.01.2017, 20:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Станции "Ржевская" и "Шереметьевская", которые появятся на северо-восточном участке Третьего пересадочного контура (второго кольца) метро, станут пересадочными узлами. Строительством займётся Мосметрострой.
С "Шереметьевской" можно будет перейти на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии, а с "Ржевской" - на "Рижскую" оранжевой ветки.
Длина второго кольца метро составит 61 километр, на нём разместится 30 станций.
Ранее Мосметрострой стал победителем конкурса на строительство станции "Стромынка" с перегонными тоннелями. Она также входит в состав северо-восточного участка второго кольца метро. Сейчас строят "Рубцовскую", "Лефортово" и "Авиамоторную".
Первый участок ТПК откроется для пассажиров уже в начале этого года. На нём расположены станции "Деловой центр", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Парк Победы" и "Петровский парк".
По словам заместителя Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, Третий пересадочный контур свяжет между собой удалённые районы Москвы. "Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метсро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом", - сказал он.
С "Шереметьевской" можно будет перейти на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии, а с "Ржевской" - на "Рижскую" оранжевой ветки.
Длина второго кольца метро составит 61 километр, на нём разместится 30 станций.
Ранее Мосметрострой стал победителем конкурса на строительство станции "Стромынка" с перегонными тоннелями. Она также входит в состав северо-восточного участка второго кольца метро. Сейчас строят "Рубцовскую", "Лефортово" и "Авиамоторную".
Первый участок ТПК откроется для пассажиров уже в начале этого года. На нём расположены станции "Деловой центр", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Парк Победы" и "Петровский парк".
По словам заместителя Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, Третий пересадочный контур свяжет между собой удалённые районы Москвы. "Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метсро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом", - сказал он.