Станция "Фрунзенская" в Москве открывается после реконструкции
29.12.2016, 12:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 декабря после реконструкции открылась станция метро «Фрунзенская».
«Фрунзенская» открылась 1 мая 1957 года одновременно со «Спортивной». Они начали пятый десяток (41-я и 42-я) станций столичной подземки и завершили эпоху так называемого сталинского ампира — монументального классицизма, который господствовал в советской архитектуре с середины 1940-х годов.
«Фрунзенская» — станция глубокого заложения: под землю она уходит на глубину 42 метра. Пилоны разделяют объём помещения на три зала — парадный центральный и технические путевые. Отличаются они, как ясно из описания, убранством: в центре — богаче, по бокам — проще. Платформа, как будто омываемая путями, называется островной. Станций такого типа в московском метро немало — например, «Белорусская», «Октябрьская», «Охотный Ряд», «Театральная».
Всё это очевидно, потому что на виду. Но мало кто из пассажиров догадывается, что помимо привычной им ветки до станции «Парк культуры» (радиальная) от «Фрунзенской» идёт другой путь, прямиком к Кольцевой линии. Увы, прокатиться по нему нельзя — он предназначен сугубо для служебных целей.
Наконец, конструктивная особенность станции — наличие всего одного наземного вестибюля. Он выходит в переулок Хользунова почти у самого пересечения с Комсомольским проспектом. В 1984 году вестибюль пережил первую реконструкцию: его частично разобрали и встроили в здание Московского дворца молодёжи.
2 января 2016 года «Фрунзенскую» одновременно с северным вестибюлем «Красных Ворот» закрыли на реконструкцию. Главной целью стало увеличение пропускной способности — станция давно перестала справляться с пассажиропотоком в часы пик. Инженеры предложили простое решение: вместо трёх старых эскалаторов установить четыре новых. Этот способ, опробованный на «Проспекте Мира» (кольцевой) и на «Бауманской», доказал свою эффективность: «самобеглые лестницы» стали перевозить на 20–25 процентов больше людей.
При этом заменили не только сами эскалаторы, но и все обслуживающие механизмы. Общий вес новых металлоконструкций составил 600 тонн, а общая протяжённость всех маршей — почти две тысячи ступеней. Современное оборудование заботится как об удобстве, так и о безопасности пассажиров. Эскалаторы снабжены специальными щётками, которые не позволяют зажёвывать одежду и мелкие предметы, а также автоматизированными системами мониторинга и диагностики. Учтены и требования по энергоэффективности: потребление электричества снижено на 40 процентов.
Поскольку станция имеет всего один вестибюль, её пришлось полностью закрыть для входа и выхода, и поезда проезжали от «Парка культуры» до «Спортивной» без остановки. В качестве альтернативы город предоставил пассажирам бесплатные автобусы М, которые курсировали между этими станциями.
Во время реконструкции стены путевых залов заново облицевали керамической плиткой. Вынужденную меру использовали и для модернизации самого вестибюля. Рабочие установили современные турникеты и новые кассы, заменили все инженерные коммуникации. Косметический ремонт сделали и на фасаде вестибюля.
По плану на реконструкцию отводилось 14 месяцев, но большинство работ удалось выполнить с опережением графика. Поэтому руководство метрополитена решило преподнести москвичам и гостям столицы своеобразный новогодний сюрприз — открыть станцию на два месяца раньше срока. Впрочем, это можно рассматривать и как подарок самой «Фрунзенской» к предстоящему 60-летию.
«Фрунзенская» открылась 1 мая 1957 года одновременно со «Спортивной». Они начали пятый десяток (41-я и 42-я) станций столичной подземки и завершили эпоху так называемого сталинского ампира — монументального классицизма, который господствовал в советской архитектуре с середины 1940-х годов.
«Фрунзенская» — станция глубокого заложения: под землю она уходит на глубину 42 метра. Пилоны разделяют объём помещения на три зала — парадный центральный и технические путевые. Отличаются они, как ясно из описания, убранством: в центре — богаче, по бокам — проще. Платформа, как будто омываемая путями, называется островной. Станций такого типа в московском метро немало — например, «Белорусская», «Октябрьская», «Охотный Ряд», «Театральная».
Всё это очевидно, потому что на виду. Но мало кто из пассажиров догадывается, что помимо привычной им ветки до станции «Парк культуры» (радиальная) от «Фрунзенской» идёт другой путь, прямиком к Кольцевой линии. Увы, прокатиться по нему нельзя — он предназначен сугубо для служебных целей.
Наконец, конструктивная особенность станции — наличие всего одного наземного вестибюля. Он выходит в переулок Хользунова почти у самого пересечения с Комсомольским проспектом. В 1984 году вестибюль пережил первую реконструкцию: его частично разобрали и встроили в здание Московского дворца молодёжи.
2 января 2016 года «Фрунзенскую» одновременно с северным вестибюлем «Красных Ворот» закрыли на реконструкцию. Главной целью стало увеличение пропускной способности — станция давно перестала справляться с пассажиропотоком в часы пик. Инженеры предложили простое решение: вместо трёх старых эскалаторов установить четыре новых. Этот способ, опробованный на «Проспекте Мира» (кольцевой) и на «Бауманской», доказал свою эффективность: «самобеглые лестницы» стали перевозить на 20–25 процентов больше людей.
При этом заменили не только сами эскалаторы, но и все обслуживающие механизмы. Общий вес новых металлоконструкций составил 600 тонн, а общая протяжённость всех маршей — почти две тысячи ступеней. Современное оборудование заботится как об удобстве, так и о безопасности пассажиров. Эскалаторы снабжены специальными щётками, которые не позволяют зажёвывать одежду и мелкие предметы, а также автоматизированными системами мониторинга и диагностики. Учтены и требования по энергоэффективности: потребление электричества снижено на 40 процентов.
Поскольку станция имеет всего один вестибюль, её пришлось полностью закрыть для входа и выхода, и поезда проезжали от «Парка культуры» до «Спортивной» без остановки. В качестве альтернативы город предоставил пассажирам бесплатные автобусы М, которые курсировали между этими станциями.
Во время реконструкции стены путевых залов заново облицевали керамической плиткой. Вынужденную меру использовали и для модернизации самого вестибюля. Рабочие установили современные турникеты и новые кассы, заменили все инженерные коммуникации. Косметический ремонт сделали и на фасаде вестибюля.
По плану на реконструкцию отводилось 14 месяцев, но большинство работ удалось выполнить с опережением графика. Поэтому руководство метрополитена решило преподнести москвичам и гостям столицы своеобразный новогодний сюрприз — открыть станцию на два месяца раньше срока. Впрочем, это можно рассматривать и как подарок самой «Фрунзенской» к предстоящему 60-летию.