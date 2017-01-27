Станция Порт Оля Приволжской ждприняла первые поезда с контейнерами, следующими транзитом в Иран
27.01.2017, 11:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Астраханский регион Приволжской железной дороги прибыли три контейнерных состава со станции Тихоново Куйбышевской железной дороги для дальнейшего транзита груза морским транспортом через Порт Оля в Иран. Они были сформированы из фитинговых платформ различной длины вместимостью по одному или два 40-футовых контейнера.
Все технологические операции по доставке контейнеров были выполнены на высоком уровне. Контейнерные поезда находились на постоянном контроле у руководства Приволжской железной дороги.
"Контейнерные перевозки имеют ряд конкурентных преимуществ: скорость доставки грузов таким способом выше, так как контейнеры не нуждаются в грузовых операциях и сортировке до станции выгрузки. Кроме того, перевозка грузов в контейнерах является одним из самых безопасных и удобных способов транспортировки. Контейнер стандартного размера можно быстро перегрузить на любой вид транспорта", – отметил заместитель начальника ПривЖД Сергей Свечкарёв, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.
Все технологические операции по доставке контейнеров были выполнены на высоком уровне. Контейнерные поезда находились на постоянном контроле у руководства Приволжской железной дороги.
"Контейнерные перевозки имеют ряд конкурентных преимуществ: скорость доставки грузов таким способом выше, так как контейнеры не нуждаются в грузовых операциях и сортировке до станции выгрузки. Кроме того, перевозка грузов в контейнерах является одним из самых безопасных и удобных способов транспортировки. Контейнер стандартного размера можно быстро перегрузить на любой вид транспорта", – отметил заместитель начальника ПривЖД Сергей Свечкарёв, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.