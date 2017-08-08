"Степан Макаров" начал работу на проекте "Сахалин-2"
08.08.2017, 19:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ледокольное судно обеспечения добывающих платформ, названное в честь известного русского военно-морского деятеля, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, прибыло к месту работы - к берегам Сахалина.
Строительство судна "Степан Макаров" велось на верфи Arctech Helsinki Shipyard в Финляндии. Оно построено в соответствии с высокими российскими и мировыми стандартами безопасности мореплавания и способно работать в сложных условиях Охотского моря.
Судно предназначено для работ по проекту "Сахалин-2" в рамках долгосрочного соглашения между компанией "Сахалин Энерджи" и ПАО "Совкомфлот". Дедвейт 3 880 тонн, на борту могут размещаться 98 человек, включая 72 пассажиров - сотрудников нефтегазодобывающих платформ.
Для безопасной пересадки персонала на платформу на судне установлено специальное переходное устройство арктического класса Iceman, компании Ampleman, разработанное по заказу "Сахалин Энерджи". Устройство обеспечивает лёгкую и безопасную пересадку персонала на платформу круглый год: устраняет любое относительное движение, мгновенно измеряя движения судна, а затем компенсирует их с помощью специальных гидравлических цилиндров.
Новое судно будет работать под российским флагом. В задачи дежурного судна входят обеспечение безопасности персонала морских нефтегазодобывающих платформ компании "Сахалин Энерджи" в Охотском море, реагирование на аварийные разливы в море, размещение дополнительного персонала, работающего на платформе, и поддержка операций компании в пределах технических возможностей.
"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." ("Сахалин Энерджи") - оператор проекта "Сахалин-2", одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого построена масштабная нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую в Охотском море нефть и сжиженный природный газ (СПГ), производящийся на первом в России заводе СПГ, построенном "Сахалин Энерджи" на юге острова.
Инфраструктура проекта включает три морские ледостойкие платформы, транссахалинскую трубопроводную систему, в состав которой входят 300 км морских трубопроводов, а также наземные газопровод и нефтепровод, каждый протяжённостью 800 км, объединённый береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти, а также первый и пока единственный в России завод по производству СПГ, который производит более 4 процентов мирового объёма СПГ.
Основными покупателями нефти и СПГ, произведёнными "Сахалин Энерджи", являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день нефть поставляется в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию, США, Филиппины, Тайвань. Основными покупателями СПГ являются энергетические компании Японии, Южной Кореи и Китая.
Акционеры компании - ПАО "Газпром" (50% + 1 акция), "Ройял Датч Шелл п.л.с." (27,5% - 1 акция), "Мицуи энд Ко. Лтд." (12,5%) и "Мицубиси Корпорэйшн" (10%).
Строительство судна "Степан Макаров" велось на верфи Arctech Helsinki Shipyard в Финляндии. Оно построено в соответствии с высокими российскими и мировыми стандартами безопасности мореплавания и способно работать в сложных условиях Охотского моря.
Судно предназначено для работ по проекту "Сахалин-2" в рамках долгосрочного соглашения между компанией "Сахалин Энерджи" и ПАО "Совкомфлот". Дедвейт 3 880 тонн, на борту могут размещаться 98 человек, включая 72 пассажиров - сотрудников нефтегазодобывающих платформ.
Для безопасной пересадки персонала на платформу на судне установлено специальное переходное устройство арктического класса Iceman, компании Ampleman, разработанное по заказу "Сахалин Энерджи". Устройство обеспечивает лёгкую и безопасную пересадку персонала на платформу круглый год: устраняет любое относительное движение, мгновенно измеряя движения судна, а затем компенсирует их с помощью специальных гидравлических цилиндров.
Новое судно будет работать под российским флагом. В задачи дежурного судна входят обеспечение безопасности персонала морских нефтегазодобывающих платформ компании "Сахалин Энерджи" в Охотском море, реагирование на аварийные разливы в море, размещение дополнительного персонала, работающего на платформе, и поддержка операций компании в пределах технических возможностей.
"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." ("Сахалин Энерджи") - оператор проекта "Сахалин-2", одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого построена масштабная нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую в Охотском море нефть и сжиженный природный газ (СПГ), производящийся на первом в России заводе СПГ, построенном "Сахалин Энерджи" на юге острова.
Инфраструктура проекта включает три морские ледостойкие платформы, транссахалинскую трубопроводную систему, в состав которой входят 300 км морских трубопроводов, а также наземные газопровод и нефтепровод, каждый протяжённостью 800 км, объединённый береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти, а также первый и пока единственный в России завод по производству СПГ, который производит более 4 процентов мирового объёма СПГ.
Основными покупателями нефти и СПГ, произведёнными "Сахалин Энерджи", являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день нефть поставляется в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию, США, Филиппины, Тайвань. Основными покупателями СПГ являются энергетические компании Японии, Южной Кореи и Китая.
Акционеры компании - ПАО "Газпром" (50% + 1 акция), "Ройял Датч Шелл п.л.с." (27,5% - 1 акция), "Мицуи энд Ко. Лтд." (12,5%) и "Мицубиси Корпорэйшн" (10%).
Источник: Газпром